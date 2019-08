Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) er medlem af Kolding Byråd og blev valgt til Folketinget i juni, hvor hun nu blandt andet er formand for Udvalget for Landdistrikter og Øer. Hvad de færreste måske ved, er, at politikeren elsker elektronisk musik og italiensk mad, men ofte siger til folk, at hun er vegetar - selv om det ikke passer.