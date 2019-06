Karina Lorentzen er tilbage i Folketinget

Valgkamp: Efter torsdagens optælling af de personlige stemmer står det klart, at SF's Karina Lorentzen igen kan kalde sig folketingsmedlem efter fire år på sidelinjen. Med 4698 personlige stemmer blev hun SF's absolutte topscorer i Sydjyllands Storkreds.

- Det er helt vildt. Jeg vil gerne takke alle for den tillid, de har vist mig. Jeg er meget overvældet og glad. Det er vigtigt, at vi får en stemme i Syd- og Sønderjylland igen, så vi kan rejse lokale sager i Folketinget, siger hun.

Det blev kun til et enkelt mandat for partiet i Sydjyllands Storkreds, selvom det tidligt på valgaftenen i nogle prognoser lignede, at der måske kunne blive tale om to.

- Det kunne have været ekstra godt med to mandater, men det har været et marathonløb, hvor vi har knoklet alt, hvad vi kunne. Alle har gjort det godt, og det vigtigste er, at vi har fået et styrket SF, siger hun.

Karina Lorentzen har brugt de fire år uden for Folketinget på at tage en master i kommunikation og arbejdet som kommunikationskonsulent for Dansk Fjernvarme, samtidig med hun har siddet i Kolding Byråd.

- Jeg var ikke begejstret, da jeg røg ud, men nu er jeg tilbage med endnu mere erhvervserfaring. Og det er nok meget sundt, siger hun.