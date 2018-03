Kan det betale sig at købe en brugt cykel?

Styr på cyklen

- Tjek stelnummeret, så du sikrer dig, at du ikke køber en stjålet cykel.- Tjek stellet igennem for buler og rust.- Skæve hjul og ødelagte pedaler bør også udskiftes.- Sikr dig, at cyklen lever op til lovkravene: Den skal være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer, der virker på henholdsvis for- og baghjul.- Der skal også være reflekser på for- og baghjulet, og der skal være en ringeklokke på.- Tag en prøvetur på cyklen, inden du køber den.Kilde: Magnus Lindhart Jørgensen.