Kampfly i Nordsøen: Vestjyske borgmestre afviser risiko for støjgener

Hverken borgmesteren i Esbjerg, Varde eller Tønder er bekymret for mulige støjgener ved øvelser med F-35-kampfly i det danske luftrum over Nordsøen i forbindelse med planer om et nyt træningscenter i Danmark.

Larm: 50 kilometer.

Så tæt på den jyske vestkyst kan F-35-fly komme til at flyve rundt, når de er på øvelse i det danske luftrum over Nordsøen, fortæller tidligere oberst Eigil Schjønning, der er forsvarsrådgiver hos konsulentbureaet Primetime. Bureauet er hyret til at repræsentere den amerikanske forsvarsvirksomhed Cubic, som står bag planerne om at etablere et trænings- og kommandocenter ved Flyvestation Skrydstrup. Bliver planerne til virkelighed, vil det betyde, at samtlige F-35-fly i Nordeuropa kan mødes i det danske luftrum over Nordsøen i forbindelse med øvelser.

Tidligere har støjen fra F-35-fly vakt debat hos blandt andre naboerne til flyvestationen i Skrydstrup, men ifølge Eigil Schjønning har borgerene ved vestkysten ikke noget at være bekymrede for ved de nye planer.

- Flyvningerne foregår langt ude over vand, så der er ingen risiko for støjgener. Øvelserne foregår netop over vand for at genere mindst muligt, vurderer Eigil Schjønning på baggrund af sin erfaring som kommandant ved Hærens Kampskole i Oksbøl.