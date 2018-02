Kamp om det gule Danmark: Pernille Vermund sigter mod at blive valgt i Sydjylland

42-årige Pernille Vermund forklarer, at den endelige beslutning om, hvor hun opstiller, tages i løbet af et par uger.

Opstilling: Når Nye Borgerlige ved næste folketingsvalg forsøger at komme ind i Folketinget, bliver det højst sandsynligt med Pernille Vermund som spidskandidat i det sydlige Jylland. Det fortæller partilederen, der ser det som mest sandsynligt, at hun stiller op i Sydjyllands Storkreds.

Det næste folketingsvalg skal derfor holdes senest den 17. juni 2019.Pernille Vermund ser det som mest sandsynligt, at hun her stiller op i Sydjyllands Storkreds. Den seneste meningsmåling fra Voxmeter viser, at Nye Borgerlige står til 1,5 procent af stemmerne. 0,5 procent under spærregrænsen på to procent. I et vægtet gennemsnit af de seneste 31 dages meningsmålinger, står Nye Borgerlige ifølge Berlingske til to procent af stemmerne og står dermed til at komme i Folketinget.

Stor lokal opbakning

Selvom den nordsjællandske arkitektuddannede politiker ikke har den store relation til landsdelen, ser hun det som et oplagt sted at have sin opstillingskreds.

- Jeg skal jo stille op et sted. Jeg bor i Nordsjælland, hvor vi har en dygtig spidskandidat i Mette Thiesen, så det er oplagt, jeg finder en anden kreds, hvor jeg hører hjemme, og hvor de værdier, der ligger i egnen, passer med noget, jeg kan stå inde for. Jeg har været i Sønderjylland på ferier gennem min barndom og mit voksenliv. Det er en egn af Danmark, jeg altid har følt har været en del af mig. For mig er Sydjylland en oplagt mulighed, siger hun.

Derfor tog hun i sidste uge på en tur til det syd- og sønderjyske for efter eget udsagn "at stikke en finger i jorden" for at fornemme, om Sydjyllands Storkreds er det rigtige valg.

- Jeg fik en rigtig god fornemmelse, og jeg har svært ved at slippe Syd- og Sønderjylland med hjertet. Og derfor tænker jeg, at der nok ikke går så længe, før jeg træffer en beslutning.

Men hvis du har en god fornemmelse med Sydjylland, og samtidig har en oplagt kandidat i Nordsjælland, hvorfor er det så, at du ikke er helt sikker på, at du stiller op her i landsdelen?

- Der er også gode folk i Sydjylland, og vi skal være sikre på, at vi trækker i samme retning, og jeg ikke går i vejen for dem. Men da jeg var i Kolding, Aabenraa og rundt i sidste weekend, fik jeg en klar fornemmelse af, at der er lokal opbakning til, at jeg stiller op her, siger Pernille Vermund.