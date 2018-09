Kærlighedssprederen Kim: - Vi er alle sammen nogle dejlige, smukke, fantastiske mennesker

52-årige Kim Fürst er førtidspensionist og rejser landet rundt for at sprede kærlighed med skrevne budskaber, smil og kærlige knus. Foto: Stine Lindharth Pedersen

Kim Fürst rejser landet rundt med kærlige budskaber skrevet på skilte og uddeler varme knus til fremmede. Han gør det for at sige tak - og han gør det, fordi det er den kærlighed, han tror på - næstekærlighed.

Fanø: - Tak! I lige måde, siger kvinden storsmilende til Kim Fürst, som står ved Fanøfærgen i Nordby. "You are beautiful" (Du er smuk, red.), står der på skiltet, som han holder i hænderne, mens kvinden haster om bord på færgen mod Esbjerg. Kim Fürst siger ikke så meget, han lader skiltene og sine smil tale for sig selv. 52-årige Kim Fürst er førtidspensionist og bor til daglig på Lolland, men i et par uger har han været på en af sine rejser rundt i landet for at sprede kærlighed til sine medmennesker. - Jeg vil gerne give noget tilbage, og det her er min måde at takke folk på, for de her mennesker er dem, som betaler min løn. Og jeg synes, det, de gør, er fantastisk. De mennesker får samfundets hjul og økonomi til at køre rundt, og det kan jeg ikke hjælpe med, siger Kim Fürst. Første stop på turen i sin røde kærlighedsbus er Fanø, og den 18. september rejser han videre op langs Vestkysten - lige indtil pengene ikke rækker længere.

Vi er alle sammen nogle dejlige, smukke, fantastiske mennesker. Det er vi jo. Kim Fürst, kærlighedsspreder og førtidspensionist.

Blåbog Kim Fürst er 52 år og er vokset op på Amager i København.I over tyve år har han boet på Lolland, som han flyttede til med sin daværende kone. I 1998 blev parret skilt.



For fem år siden fik Kim Fürst førtidspension, og siden da har han taget på flere ture rundt i landet for at sprede sin kærlighed.



Inden han fik førtidspension, havde han blandt andet arbejdet som guldsmed, pakkepost, hjælper på et plejehjem og telefonsælger.



Kim Fürst bruger cirka halvdelen af året på at rejse rundt i sin røde kærlighedsbus, som han købte for to år siden. Før det rejste han med offentlig transport.



Den 18. september tager han til Esbjerg, hvor han vil bruge nogle dage, inden han rejser videre op langs kysten.



Kim Fürst er inspireret af Johnny Barnes - også kendt som Mr. Happy Man - fra Bermuda, der spredte glæde ved at smile, sende luftkys og råbe til folk på gaden, at han elskede dem.

I disse dage er Kim Fürst på Fanø, hvor han blandt andet står ved færgen for at give gående passagerer og bilister et smit med på vejen. Foto: Stine Lindharth Pedersen

Livets sorte huller Det driver Kim Fürst, når folk reagerer på hans små, kærlige budskaber. Han mener ikke, at han gør særlig meget, men det rører ham, når folk forstår, at de er smukke og fantastiske, lige præcis som de er. - Jeg mener ikke, det her som noget fjolleri. Der er en stor alvor bag skiltene og budskaberne. Vi er alle sammen nogle dejlige, smukke, fantastiske mennesker. Det er vi jo, slår Kim Fürst fast. Kim Fürsts fortid byder på en svær skilsmisse, flere forliste kærlighedsforhold, en far som valgte at tage herfra før tid og store depressive huller, som Kim Fürst har haft svært ved at kæmpe sig op af. - Jeg har en svag psyke, og jeg presser mig selv for meget. Lige meget hvilket arbejde jeg har haft, er det altid gået galt til sidst, siger han. Kim Fürst er blevet konstateret kronisk depressiv, hvilket blandt andet er derfor, han for fem år siden fik tilkendt førtidspension. Det var både en lettelse og en følelse af ikke at være noget værd, fortæller Kim Fürst. Men nu bruger han sin frihed - som han kalder det - til at sprede smil og glæde.

Den 18. september rejser Kim Fürst videre til Esbjerg, hvor han vil bruge nogle dage på at give næstekærlighed. Derefter rejser han op langs Vestkysten i håb om, at pengene rækker hele vejen til Skagen og måske endda til ned af Østkysten. Til at rejse rundt bruger han kærlighedsbussen, som han købte for to år siden.Foto: Stine Lindharth Pedersen

Zombier rammer Kim Kim Fürst er meget genert, og han ønsker egentlig ikke opmærksomhed omkring hans levevej. Derfor bruger han mest skiltene til at sprede kærlighed i stedet for at snakke til folk. Der er en del personer som smiler tilbage, siger et par ord, tager et billede eller stiller sig klar til en kort sludder. Og så er dem, som ingenting ser. - Jeg oplever, at folk ikke ser mig. Ikke fordi de ignorerer mig, men fordi de ikke sanser, hvad der sker omkring dem, siger Kim Fürst. Og det er noget, som tidligere gjorde ondt på ham. - Jeg har selv været i den fase, hvor jeg var som en zombie. Jeg glemte at leve og overlevede bare, og derfor tror jeg, at det har gjort ondt på mig at se folk leve sådan, siger Kim Fürst. I dag er det dog noget, som kun motiverer ham endnu mere. - Dengang jeg havde det skidt, kunne jeg godt have brugt bare én person, der smilte eller sagde noget sødt til mig, siger han og forsætter: - Jeg har oplevet, at folk har sagt, at mit budskab har reddet deres liv. Og det gør mig glad indeni, men det skræmmer mig også, at vi går rundt og har det så skidt. Jeg håber bare, at de, som har det skidt, alle har en person i deres liv til at smile til, siger Kim Fürst, mens han løfter brillen for at tørre et par løbske tårer væk. Snakken om hvordan han havde det i sin fortiden, gør ham ked af det.

Nogle personer tager billeder af Kim Fürst og hans skilt, og det gør ham glad. For det kan være, at billedet bliver sendt til en, som har brug for den kærlighed, han giver.Foto: Stine Lindharth Pedersen

Vi kan ikke undvære hinanden Kim Fürst gør det klart, at de kram han uddeler, smil han sender, og budskaber han viser, handler om, at mennesker ikke kan undvære hinanden, og han håber, at det er noget, som folk vil tænke mere over. - Jeg håber, at folk lægger mere mærke til deres sidemand. Ikke familien eller den de elsker, men den person, der står lige ved siden af nu og her, siger han.

Flere personer smiler, siger tak og vinker til Kim Fürst, mens han står ved færgen. Foto: Stine Lindharth Pedersen

You are beautiful, du er fantastisk og du er smuk, er nogle af de budskaber, der står på Kim Fürsts hjemmelavede skilte. Foto: Stine Lindharth Pedersen

Kim Fürst har haft en svær fortid med mange sorte huller og beslutninger, hvor han har såret andre mennesker. Nu forsøger han at gøre op med fortiden ved at sprede kærlighed.Foto: Stine Lindharth Pedersen

Kærlighedsbussen dufter kraftigt af røgelsespinde, som bliver tændt i vasken i bussens køkken. Bussen er pyntet med krystalsten, en drømmefanger og små skriftlige hilsner fra folk, som Kim Fürst har mødt på sin vej.Foto: Stine Lindharth Pedersen

Kim Fürst bor i kærlighedsbussen det meste af tiden, når han er på farten. Men når han trænger til et bad, tjekker han ind på B&B, hvis ikke han nøjes med at købe adgang til en svømmehal, hvor han kan få sig et billigt bad. Foto: Stine Lindharth Pedersen

"Free hugs - Just ask" står der på Kim Fürsts T-shirt. Han har flere gange stået bag krammearrangementer, hvor han har stået på gågader for at uddele kærlige klem til forbipasserende. Foto: Stine Lindharth Pedersen