Kære læser: Vi er klar til valget

Udskriver Lars Løkke Rasmussen folketingsvalg på tirsdag? Det er et spørgsmål, der bliver flittigt debatteret mellem politisk interesserede i disse dage. Hvis han gør, kan der nå at blive valg inden påske, så både vælgere og partier kan slippe for flere måneders opslidende valgkamp. Imod taler at blå blok fortsat står svagt i meningsmålingerne, og at statsministeren derfor har mest at vinde ved at vente i håbet om, at han langsomt, men sikkert kan indhente rød bloks aktuelle forspring.

Efter påske vil en sandsynlig valgdato være søndag den 26. maj, da vi den dag i forvejen skal til Europa-Parlamentsvalg. Dermed vil Lars Løkke Rasmussen kunne argumentere for, at det både økonomisk og praktisk er en fordel at lægge de to valg på samme dag frem for, at vi skal til stemmeurnerne to gange med få ugers mellemrum.

Men uanset hvornår folketingsvalget kommer inden fristen den 17. juni, vil vi på JydskeVestkysten være klar. Vi skød reelt dækningen af valgkampen i gang, da vi torsdag den 7. marts på Folkehjem i Aabenraa arrangerede den første og måske eneste duel inden valget mellem lederne af Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund. Det var et JV Direkte-arrangement lavet eksklusivt for vores abonnenter, som der heldigvis stadig er mange af, da vi er Danmarks fjerde mest læste betalte dagblad.

Der var så stor interesse for duellen, at både TV2 News og DR2 sendte tre timers direkte tv fra Folkehjem. Dermed kunne mange flere end de 250 tilmeldte JV-abonnenter følge med. Der var i alt 367.000 seere, som fulgte med i mindst fem minutter uafbrudt, og der var i gennemsnit 139.000 seere til hele duellen. Så mange kommer nok ikke til at følge den række af både lokale og regionale JV Direkte-valgmøder, vi vil lave med kandidater fra Sydjyllands Storkreds, når valget bliver udskrevet, men mindre vil også kunne gøre det. For os er det vigtigt at lave valgmøder for vores læsere, da vores formål med dækningen af det kommende folketingsvalg både er simpelt og klart: Vi vil som medie bidrage til, at så mange som muligt på et så oplyst grundlag som muligt stemmer.

Når valgkampen officielt er i gang, vil vi hver dag i avisen og på jv.dk dels lave forklarende journalistik om et emne, der har særlig betydning for vælgerne i denne del af landet, dels vil vi hver dag bringe et portræt af en udvalgt kandidat. Dertil kommer, at der på jv.dk vil være en kandidattest, hvor du ved at svare på 13 spørgsmål kan se hvilke kandidater fra Sydjyllands Storkreds, du er mest og mindst enig med.

Men alt handler ikke om folketingsvalg. Heller ikke på JydskeVestkysten. Vi vil meget gerne lade andre end beslutningstagere komme til orde, og blandt andet derfor har vi i avisens 1. sektion nu styrket både navne- og debatstoffet. Vi har øget antallet af debatsider fra i gennemsnit syv til ti om ugen. I foråret 2018 vekslede vi den daglige børsside til en ekstra navneside om dagen. Nu har vi oprustet yderligere ved at gå fra i gennemsnit 14 til 18 ugentlige navnesider, og vi er her om lørdagen begyndt igen at bringe en ugentlig børsside.

God læselyst og god weekend!