På et stort kort kunne fremmødte landmænd og lodsejere udpege deres bopæl og spørge repræsentanter fra Energinet, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, hvordan gasledningen Baltic Pipe kommer til at påvirke deres ejendom. Foto: Rikke Baltzer Knudsen

Der hersker stor bekymring blandt de landmænd og lodsejere, som snart skal lægge jord til en kæmpemæssig gasledning - den såkaldte Baltic Pipe - der skal gå på tværs af landet. På et borgermøde mandag aften i Kolding forsøgte Energinet, der er projektets bygherre, at mane til ro.

Borgermøde: Seks lange borde er sat op på rad og række midt i de gamle KFUM-haller Pulzion i Kolding. På bordene er der foldet metervis af papir ud, der illustrerer, hvor en kæmpemæssig gasledning snart skal ligge. De cirka 150 fremmødte kan således finde og udpege deres adresse på de printede kort og få præcise informationer om, hvordan gasledningen kommer til at påvirke deres ejendom. Mandag aften holdt Energinet det første ud af syv borgermøder rundt i landet for lodsejere, landmænd og andre med interesse for den såkaldte Baltic Pipe-gasledning, der skal krydse landsdelen for at føre gas fra norske gasfelter til Polen. I midten af februar blev den forventede linjeføring offentliggjort, og det står således klart, at cirka 35 af i alt op med 950 kilometer gasledning skal krydse Kolding, og at den i øvrigt skal bevæge sig igennem Vejen og Varde Kommune. Her kan du se, hvor gasledningen skal ligge i forhold til din bopæl. Særligt i Kolding har projektet skabt bekymring. For hvor der i Varde bliver gjort brug af en allerede eksisterende gasledning, skal der graves en helt ny gasledning ned fra Egtved vest om Fynslund og Jordrup, syd om Vonsild og frem til Sdr. Stenderup, hvorfra den skal gå videre til Fyn under Lillebælt. I Syd- og Sønderjylland ligger der i alt 178 ejendomme inden for det bælte, hvor gasledningen kan komme til at ligge, og det betyder altså, at mange landmænd må acceptere, at de skal lægge jord til.

Baltic Pipe Baltic Pipe er en op mod 950 kilometer lang gasrørledning, der skal forbinde de norske gasfelter med det polske gasnet.

Gasledningen starter i Nordsøen fra den eksisterende Europipe II rørledning mellem Norge og Tyskland, går tværs over Danmark til Østersøen og videre syd om Bornholm til Polen.

Den vil krydse 13 danske kommuner.

Formålet med projektet er at skabe forsyningssikkerhed til Polen uafhængigt af Rusland.

Polen har forpligtet sig til at betale Danmark for at få fragtet naturgassen gennem Danmark.

Baltic Pipe forventes klar i oktober 2022.

Anslået pris: 12-16 milliarder kroner.

Kapacitet: Op til 10 milliarder kubikmeter gas om året svarende til fire gange Danmarks årlige gasforbrug.

I februar blev det endelige forslag til gasledningens linjeføring offentliggjort. Mens man på nogle strækninger bruger en allerede eksisterende gasrørledning, skal der på andre strækninger graves en ny ned. Den grønne linje på Energinets oversigtskort markerer, hvor en ny gasledning skal lægges ned.

Grundig dialog Forskellige oplægsholdere fra Energinet, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen lagde under mødet ikke skjul på, at gasledningen kommer til at påvirke lodsejerne. Det vil støje under arbejdet, sker der uheld, kan det ødelægge vigtige dræn på markerne, og jorden hen over gasledningen og på et areal på op mod 200 meter til hver side vil ikke kunne anvendes til alle formål efterfølgende på grund af anlægget og sikkerheden omkring det. Planter med dybe rødder må eksempelvis ikke dyrkes hen over ledningen. Men det blev understreget, at Energinet gør, hvad de kan, for at sikre en god dialog og for at tage så mange hensyn som muligt. - Vi har besøgt over 500 lodsejere for at drøfte særlige forhold og specielle hensyn, og vi har haft rigtig god dialog med kommuner i forhold til særlig byudvikling. Det har mundet ud i justeringer af linjeføringen, sagde Søren Juul Larsen, projektleder på Baltic Pipe hos Energinet.

Foto: Peter Leth-Larsen Store mængder nedbør har sat landmændenes tilsåede marker under vand, som her langs Skærbækvej. Foto: Peter Leth-Larsen

Kompensation for tab Under spørgerunden blev der fra flere sider spurgt kritisk ind til netop dræn og generelle skader på markerne. Hvordan sikrer man, at skaderne bliver repareret ordentligt, og at kompensationen står på mål med eventuelle skader? Det kan blive afsindigt dyrt på lang sigt, blev det konstateret fra salen. - Vi registrerer dræn, hvis vi skærer ét over. Energinet skal afholde merudgifter i driften. Inden ti år efter ledningen er lagt, og man stadig kan se, at erstatning ikke står på mål med det tab, man har, skal man henvende sig til Energinet, lød det fra Energinet. Søren Juul Larsen oplyste om, at man reserverer et 250 meter bredt bælte under arbejdsprocessen. Når arbejdet er afsluttet, skærer man området ind til 200 meter. Det betyder ikke nødvendigvis, at jordens anvendelsesmulighederne bliver indskrænket, forsikrede Søren Juul Larsen. - Mange har spurgt ind til den zone. Det er ikke nødvendigvis en begrænsning, men ændrer man anvendelsen i den zone, skal det drøftes med henblik på sikkerhed og anlægget, sagde han. Energinet opfordrede alle med indvendinger til at henvende sig skriftligt senest 12. april, hvor høringsfasen udløber.