Kæmpebøde på kaserne: Soldater udsat for museangreb

En bøde på over 20.000 kroner er, hvad ISS, som driver kantinen på Haderslev Kaserne, kan se frem til. Det kommer efter at Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg på kasernen. Der er blandt andet fundet spor efter afføring og urin fra mus.

Angreb: En bøde på 22.500 kroner og en sur smiley er, hvad ISS får efter, at Fødevarestyrelsen var på kontrolbesøg på Haderslev Kaserne den 10. januar i år. Under kontrolbesøget fandt Fødevarestyrelsens kontrollant blandt andet spor efter afføring og urin fra mus. Haderslev Kaserne henvendte sig selv til Fødevarestyrelsen, da der blev fundet spor efter skadedyr i kantinen.

"Virksomheden har ikke tilstrækkeligt afgrænset/sektioneret området med mus, så dele af produktionen kunne frigives. Ligeledes har virksomheden ikke i tilstrækkelig grad rengjort og desinficeret efter mus". Det skriver Fødevarestyrelsen, da de var på kontrolbesøg umiddelbart efter, at Haderslev Kaserne henvendte sig 9. januar.

- Vi er på alle måder rigtig ærgerlige over sagen. Ikke mindst fordi vi gør alt det rigtige, da vi finder ud af, at der er en mus i området. Vi lukker straks ned for al produktion af mad i køkkenet, tilkalder skadedyrsbekæmpelse og underretter Fødevarestyrelsen, skriver Michael Mørk, som er Facility Management Direktør i ISS, i en mail.

Udover at Fødevarestyrelsen fandt spor efter skadedyr, blev det også konstateret, at der var beskidt i kantinen. Blandt andet var en dug på et bord, hvor der bliver opbevaret ketchup, ikke blevet skiftet i tre uger. Desuden fandt Fødevarestyrelsen synligt skidt på tallerkener, ligesom der var synlige spindelvæv og støv.

- Vi snubler desværre så i næste skridt af vores procedure, hvor vi ikke får desinficeret produktions- og spiseområdet tilstrækkeligt. Det beklager vi, skriver Michael Mørk.