Når kalenderen viser forår i 2020, rykker tonstunge maskiner ind på Hans Damgaards mark ved Kolding i to til tre måneder for at grave ud til en kæmpemæssig gasledning - den såkaldte Baltic Pipe, der skal forsyne Polen med gas fra Nordsøen. Hans Damgaard frygter som mange andre landmænd, at arbejdet vil ødelægge jorden og drænene og dermed forringe høstudbyttet i mange år frem.