Kæledyrene lider i sommervarmen: Sådan hjælper du dem bedst gennem årets varmeste dag

Hverken hunde eller katte kan svede - de har kun enkelte svedkirtler under fødderne, og har derfor svært ved at komme af med varmen. Deres eneste ventilationsmulighed går gennem luftvejene, og det udfordrer især hunderacer med flade næser og snævre luftveje som eksempelvis mopser og bulldogs. Modsat stammer katte oprindeligt fra ørkenen, så de er mere hårdføre i sommervarmen. Dyrlæge Betina Paulsen fra Haderslev Dyrehospital giver her sine råd til, hvordan du bedst tager hensyn til dit kæledyr på årets varmeste dag.