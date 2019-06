Elke Larsen fra Højer og Emma Ganderup fra Løgumkloster lider begge af KOL. Dermed er de en del af gruppen af ældre kronikere, der ofte bliver fremhævet som en udfordring for samfundsøkonomien. De er bekymrede for deres fremtid i sundhedsvæsnet og forvirrede over, hvad partierne egentlig vil. I samarbejde med JydskeVestkysten har de skrevet et brev til folketingskandidat Anders Kronborg (S).