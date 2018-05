K undsiger minister: 170 kilometer el-ledning skal ned i jorden

- Der er flere muligheder, men vi siger bare klart, at vi nok skal tage medansvar for at finde pengene. Det er vigtigt for os, at vi ikke generer både borgerne og naturen, siger Orla Østerby.

- Merprisen på at grave ledningerne ned vil ligge på et sted mellem tre og syv milliarder kroner. Det er rigtig mange penge. Men dem er vi klar til at finde, siger Orla Østerby.

Indtil videre har regeringens holdning været, at det ville være for dyrt at grave kablerne ned, og man har derfor tilladt Energinet, der skal opføre den vestjyske el-motorvej, at hænge ledningerne op i 35 meter høje elmaster.

Det siger den Konservative energiordfører Orla Østerby, der fortæller at regeringenspartiet vil kræve at ledningen graves ned.

Teknisk kompliceret

Det er det statslige selskab Energinet, der skal bruge den nye el-motorvej, og her har man tidligere sagt, at det vil blive både dyrt og vanskeligt at grave kablerne ned:

- Det er en teknisk meget kompliceret og uprøvet løsning at lægge 400 kV vekselstrømskabler over lange strækninger. Desuden er jordkabler på dette spændingsniveau 3-5 gange dyrere end luftledninger, skriver selskabet på sin hjemmeside.

Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) har da også tidligere fortalt, at prisen for at grave kablerne ned kan ende på otte milliarder kroner:

- Den regning vil regeringen - og heldigvis også et bredt flertal i Folketinget - ikke sende videre til forbrugerne, sagde Lars Christian Lilleholt (V), til TV MidtVest så sent som den 9. april.

Den udmelding tager Orla Østerby dog ikke så tungt:

- Vores holdning er, at de kabler skal vi forsøge at grave ned, og så må vi finde pengene til det, og det er det, vi vil arbejde for, siger Orla Østerby.

Planerne om at føre den 170 kilometer lange el-ledning ned gennem jylland er blevet mødt med stærk kritik fra både borgere og de berørte kommuner.

Formanden for Folketingets energi- forsynings- og klimaudvalg, Thomas Danielsen (V) understreger, at han også har bedt om en anden løsning:

- Der er kommet oplysninger frem på det seneste, som jeg ønsker skal verificeres. Påstanden om, at det er blevet væsentligt billigere at kabellægge, end Energinet har forudsagt, taler for, at vi følger ambitionen om at grave mest muligt ned. En af årsagerne til, at man har talt om luftledninger, har været den enorme regning, vi skulle sende til forbrugerne, hvis man skulle grave det ned. Hvis der er sket en teknisk udvikling, er det noget, som vi politisk skal skele til, siger Thomas Danielsen.