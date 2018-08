Jylland og Fyn er tæt på Tour-etaper i 2021

Regeringen sætter 17 millioner kroner af til at afvikle starten på verdens største cykelløb, Tour de France, i Danmark i 2021. Både Odense, Vejle og Sønderborg er en del af et eventuelt værtsskab.

Løb: Knap 200 af verdens bedste cykelryttere vil formentlig begive sig ud på de jyske og fynske landeveje i juli 2021.

På sit officielle besøg i Danmark har Frankrigs præsident Emmanuel Macron sagt, at han glæder sig til at vende tilbage til Danmark og se Tour de France. Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde direkte, at han bliver skuffet, hvis ikke cykelløbet kommer til landet.

I 2015 afsatte Region Syddanmark fem millioner kroner til værtsskabet, som var et samarbejde mellem staten, en række regioner og kommuner. Håbet var, at Tour de France kunne skydes i gang i Danmark i 2018, og at de tre første etaper skulle køres i Danmark med Odense, Vejle og Sønderborg som enten start- eller målbyer. Dengang blev der arbejdet på, at prologen skulle køres i Københavns gader, og at de to efterfølgende etaper ville blive Roskilde - Odense og Vejle - Sønderborg.

Det lykkedes som bekendt ikke at få touren til Danmark allerede fra i år. Regionen meddelte i 2015, at skulle det ikke lykkes fra 2018, ville arbejdet for at forsøge at tiltrække løbet i årene efter fortsætte.

- Hvis vi nu ved fælles indsats er nået dertil, at det kan blive en realitet, er jeg meget glad for det. Jeg tror, det bliver en spændende begivenhed for borgerne i regionen, men også et udstillingsvindue for vores region, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V)

Byrådet i Sønderborg Kommune har tidligere bevilget ti millioner kroner til sin andel af planerne om at få de verdenskendte cykelryttere til det sønderjyske.

Kommunens borgmester, Erik Lauritzen (S), siger til avisen Danmark, at kommunen nu afventer det videre forløb.

- Vi gør ikke noget konkret, fordi hvis turen kommer til Danmark, kommer den også til Sønderborg. Det er jo en fælles ansøgning mellem staten, København, Odense, Vejle og os. Det tyder jo på, at de lægger løbet i Danmark, men vi har ikke fået den officielle besked. Men det virker til, at Macron har haft en eller anden besked med, og så kommer det også til Sønderborg, fordi vi er en del af den ansøgning, forklarer borgmesteren.