JydskeVestkysten får hæder for flotte avissider

Vinderne

Der blev uddelt et styk guld og fem sølv, da Danske Medier torsdag uddelte priserne i konkurrencen Årets Avisside.Guldet fik til Politiken i kategorien Åben Klasse for en reportage om danske landskaber.



Der var sølv til Nordjyske for et tema om Ferguson-traktorer, to gange sølv til Jyllands-Posten for en sektionsforside fra JP Aarhus om en farverig udstilling på Aros og for en forside om støj fra kampfly samt to gange sølv til Politiken for en rød forside "Hvad er der med den maling" og i åben klasse for "Den sande Danmarkshistorie".



Der var hædrende omtale til fire indstillinger fra Jyllands-Posten, tre indstillinger fra JydskeVestkysten, to fra Weekendavisen og Politiken, en fra BT og Midtjyllands Avis.