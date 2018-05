Jv.dk vinder pris: Det er dejligt at blive anerkendt

"Jv.dk har gennemgået en enorm forvandling - både på overfladen, men ikke mindst bag facaden og i det journalistiske motorrum, hvor der er blevet justeret markant på tankegang og arbejdsmetoder. Ændringerne har resulteret i et mere dynamisk og fokuseret site, der er nemt at navigere i, selv om det dækker over et enormt geografisk område."

Stigning på 38 procent

Juryen uddelte i alt 15 priser: Der blev givet to gange guld, fem gange sølv samt otte hædrende omtaler.

Om sølvet til jv.dk siger Mads Sandemann:

- Det er en fin hæder til vores nyhedssite og til alle 116 medarbejdere, der laver indhold til jv.dk. Det er dejligt at blive anerkendt for en stor forandring, som har involveret hele organisationen på JydskeVestkysten. Den har gjort, at vi aldrig har været i kontakt med så mange mennesker, som vi er nu.

Tallene taler da også for sig selv. På blot et år fik jv.dk en stigning i antallet af brugere på 38 procent. Fra 777.485 pr. måned i gennemsnit i 2016 til 1.074.589 i 2017.

- Selv om vi nu er store digitalt, er vi også landets fjerdestørste dagblad målt på læsere. Det vi gør i forhold til at gøre jv.dk til et stærkere nyhedssite er også med til at gavne papiravisen, fordi vi satser på indhold, som vi kan se, at folk gerne vil læse og bruge tid på.