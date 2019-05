Juicedronningen om sukker, stress og skilsmisse: - Mit glansbillede krakelerede

Det var på caféen Two Maidens i Kolding, at 35-årig Pia Thau skrev sine seneste to bøger. At være blandt andre mennesker og hvor der hele tiden er liv, giver hende ekstra energi. Energi hun lægger i sit arbejde som både virksomhedsejer, forfatter, blogger og kostvejleder - og vigtigst af alt som mor. Foto: Søren Gylling