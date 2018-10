Journalister på DR Syd nedlægger arbejdet

Medie: Journalisterne på DR Syd har nedlagt arbejdet. Det fortæller journalisternes fagblad Journalisten.

Arbejdet er nedlagt i sympati med de kollegaer, som i dag er blevet fyret i den store varslede fyringsrunde på DR. Medarbejderne på DR Syd oplyser i en udtalelse til Journalisten, at arbejdet er nedlagt resten af dagen, og at de forventer at genoptage arbejdet i morgen tidlig klokken 9.

- Morgenen igennem har vi hver især fået meldinger om vellidte og dygtige kolleger i DR, som nu ikke længere skal være vores kolleger. Med de beskeder in mente har vi valgt at sige, at det ikke vil være muligt at producere god radio, net og tv til syd- og sønderjyderne. Vi har derfor i sympati valgt at gå hjem og mødes igen torsdag d. 11.10.18 klokken 9, lyder det fra DR Syd-medarbejderne.

Medarbejder på DR Syd, Per Smith Vinther, oplyser til Journalisten, at DR Syd kun i begrænset omfang er blevet ramt af sparerunden, idet en freelancer ikke har fået forlænget sin kontrakt. Han oplyser, at arbejdsnedlæggelsen sker i sympati med kollegaerne.

Redaktionschef på DR Syd Kirsten Elley oplyser til Ekstra Bladet, at DR Syd ikke stoppe med at sende radio i dag. DR Syd samsender med DR Trekanten resten af dagen.

Op mod 400 stillinger forventes i dag nedlagt på DR. Det kan ifølge Journalisten ende med at blive den største fyringsrunde i den danske mediebranche i nyere tid.