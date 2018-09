Jordskælv i Vestjylland: - Jeg sad på gulvet med min søn og pludseligt rystede det hele

Borgere i Holstebro, Lemvig og Struer har søndag formiddag oplevet rystelser. Seismologer fra Geus har netop bekræftet, at et jordskælv har ramt Vestjylland.

Holstebro: Søndag formiddag har borgere i Midt- og Vestjylland oplevet mindre rystelser.

En af dem er Ali Elmir fra Holstebro. Han fortæller:

- Jeg sad på gulvet med min søn, og så pludselig rystede det hele i et par sekunder. Som et jordskælv. Jeg tænkte ikke mere over det, men så skrev min bror til mig, om jeg havde mærket, noget der rystede.

På politistationen i Holstebro mærkede man også rystelserne.

- Vi mærkede kortvarigt, at hele bygningen, vi sidder i, rystede. Det er ellers en solid bygning, siger vagtchefen til Ritzau.

Rystelsen skete omkring klokken 11 søndag. 20 minutter senere begyndte borgere fra Lemvig, Struer og Mors at ringe ind til politiet og forklare, at de også havde mærket en mindre rystelselse.

De største rystelser synes at være omkring Mors, oplyser vagtchefen.

Seismologer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus) har netop bekræftet, at Midt- og Vestjylland har været ramt af et mindre jordskælv klokken 10.57 lidt uden for Holstebro. Jordskælvet målte 3,7, så det er et lille jordskælv på globalt plan, men et forholdsvist stort jordskælv for Danmark. Til sammenligning målte et af de jordskælv, som flere vestjyder oplevede på deres sommerferie på Bali 7 på skalaen. Her omkom flere personer og bygninger blev ødelagt.

Det virker ikke til, at rystelserne har givet nogen skader i landsdelen, oplyser vagtchefen.

- Vi er ikke bekymret. Vi undersøger sagen for at få stillet vores nygerrighed.