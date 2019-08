Mange unge vælger at holde pause fra studierne efter at have afsluttet en gymnasial uddannelse. Johanne Weck vil bruge sine sabbatår på at tjene penge og rejse, og det håber hun vil kunne gavne hende på den lange bane.

Sabbatår: Johanne Weck er netop dimitteret fra Tønder Gymnasium. Hun har dog ikke travlt med at læse hurtigt videre. I stedet har hun tre forskellige jobs. - Jeg har valgt at holde i hvert fald et sabbatår og meget gerne flere. Det har jeg gjort, fordi jeg vil spare penge op, så jeg kan komme ud og rejse i lang tid, før jeg måske går i gang med en uddannelse efterfølgende, siger hun. At arbejde og rejse er Johanne Weck langt fra den eneste, der har brugt sine sabbatår på. En spørgeskemaundersøgelse fra august 2018 lavet af Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 88 procent af dem, der tog sabbatår, brugte det på lønnet arbejde og at 46 procent havde et udlandsophold.

Fakta I en spørgeskemaundersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut blandt studiestartere i 2018 svarede 88 procent, at de havde udført lønnet arbejde i deres sabbatår.



46 procent svarede, at de havde haft et udlandsophold i deres sabbatår.



15 procent svarede, at de tog på højskole i deres sabbatår.



Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut

Rejse kan bruges senere For Johanne Weck er drømmen at rejse i adskillige lande over hele verden. Hun mener, det vil hjælpe til at udvide hendes horisont og gavne hende på sigt, hvis hun en dag søger ind på en videregående uddannelse. - Jeg interesserer mig meget for kulturer og kunne godt tænke mig at læse antropologi, hvis mit gennemsnit tillader det. Derfor vil der være en gave til mig selv at få lov til at opleve forskellige verdener, som jeg også kan bruge senere hen, siger hun.

Karakterbonus er uinteressant Det er vedtaget politisk, at når en studerende har gennemført en gymnasial uddannelse, har man mulighed for at få ganget sit karaktergennemsnit med 1,08, hvis man vælger at starte på en videregående uddannelse senest to år efter, man har fået sin studenterhue. Den ordning bliver dog afskaffet fra 2020. Dermed kunne Johanne Weck få adgang til flere uddannelser, hvis hun søgte ind på en videregående uddannelse allerede i år, men det har hun ikke lyst til. - Det har slet ingen interesse. Jeg gider ikke skynde mig afsted, fordi jeg har flere muligheder og kan få et højere karaktergennemsnit nu end om et år. Det pres, der kommer fra politikere om, at unge skal i gang med uddannelser med det samme, ønsker jeg ikke at bukke under for, siger hun.

Vil trække vejret I 2015 lavede tænketanken Kraka en beregning, der viste, at unges sabbatår mellem gymnasiet og universitetet koster samfundet mellem 18 og 20 milliarder kroner om året, hvoraf 10-11 milliarder er i tabte skatter og afgifter. Det får dog ikke Johanne Weck til at skynde sig ind på en videregående uddannelse. Derimod vil hun hellere bruge lidt længere tid på at overveje situationen og så være sikker på at vælge den rigtige uddannelse. - Jeg tror ikke, at jeg vil komme ret langt på en uddannelse, som jeg ikke er hundrede procent sikker på, at jeg virkelig brænder for, siger hun. Hun har stadig ikke besluttet, om hun vil læse videre på et tidspunkt, men det regner hun med at finde ud af i løbet af sin tid væk fra skolebænken. - Det er ikke noget, jeg vil sætte mig ned og tænke over. Jeg tror, det er noget, som kommer naturligt, nu hvor der er tid til at trække vejret og arbejde uden at tænke på, at man også skal lave afleveringer, når man har fri, siger hun.