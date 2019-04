Jørn Dohrmann stopper i politik: Kritiserer DF-ledelsen

Politik: Det lokale Europaparlamentsmedlem Jørn Dohrmann (DF) stopper i politik. Det bekræfter han over for JydskeVestkysten. Derfor er han heller ikke blandt Dansk Folkepartis ti opstillede kandidater til EU-valget 26. maj.

- Jeg har været i politik i 18 år og er lige blevet 50. Skal jeg noget andet, skal jeg hverken stille op til det ene eller det andet, siger han.

Den lokale DF-profil fra Vamdrup ved Kolding har siden 2014 været medlem af EU-parlamentet. Forinden var han i 13 år både folketings- og byrådsmedlem. Han forklarer, at han for flere måneder siden fortalte sin familie om, at han ikke ville genopstille til EU-valget. For ni måneder siden opsagde han blandt andet hans lejlighed i Bruxelles.

Han afviser, at hans farvel til politik hænger sammen med den straffesag, han står over for, hvor de danske myndigheder ønsker at rejse en sag mod Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet Jørn Dohrmann for tre forskellige overtrædelser af straffeloven. Overtrædelserne skal være sket, da Dohrmann i 2017 med magt tog et kamera fra en tv-fotograf, som måtte have politiets hjælp til at få kameraet igen. 26. marts valgte EU at ophæve Dohrmanns immunitet, og dermed er vejen banet for en straffesag.

- Der er lagt op til en bøde i straffesagen. De fleste har fået en fartbøde. Det er jo ikke en voldssag. Jeg kender andre i Folketingsgruppen, der har fået færdselsbøde og andre bøder, så det er ikke det, der betyder det store, siger han.