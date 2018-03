Jørgen lider af søvnapnø: Jeg troede, jeg fik et hjertetilfælde

- Jeg vågnede ofte ved, at jeg havde svært ved at trække vejret, men så tænkte jeg, at jeg nok bare skulle på toilet, forklarer Jørgen, mens han trækker på skulderen.

- Jeg har prøvet at vågne om natten, hvor jeg bare ikke kunne få vejret. Jeg rejste mig op af sengen og begyndte at ruske i døren, for jeg kunne slet ikke være i mig selv. Det var først dér, jeg begyndte at kunne trække vejret igen, siger han.

International søvndag: Fredag er det international søvndag. Og lige præcis en god nattesøvn er noget, 71-årige Jørgen Dahl Jensen fra Esbjerg længtes efter i mange år. For sygdommen søvnapnø gjorde, at han vågnede mange gange i løbet af natten, med vejrtrækningsproblemer.

Ved et tilfælde

Men det var ikke blærens skyld, at Jørgen Dahl Jensen var oppe så mange gange om natten. Udover nattesøvnen har Jørgen haft problemer med sit hjerte i mange år. Og set i bagklogskabens lys kan han godt se sammenhængen mellem de to ting.

- Man siger jo, at dårligt hjerte kan medføre, at man får søvnapnø, altså hvor man holder pauser med at trække vejret. Så jeg tror helt bestemt, at de to ting hænger sammen, siger han og understreger:

- Men jeg havde aldrig hørt om sygdommen før, så det var noget helt nyt, da jeg fik at vide, at det var dét, jeg fejlede.

Det var også helt tilfældigt, at Jørgen fandt ud af, at han lider af søvnapnø.

- For omkring fire år siden troede jeg, at jeg var ved at få et hjertetilfælde. Dem havde jeg jo haft et par gange før. Men overlægen på sygehuset mente ikke, det var et hjertetilfælde. Først blev mine lunger undersøgt, så binyren og til sidst sendte han mig hen til en søvnklinikk - bare for at tjekke det ud, smågriner han.

Og der ramte Jørgen Dahl Jensen jackpot.

- Det var en lettelse endelig at få at vide, hvad der var galt. Jeg havde brokket mig til lægen i mange år og havde bare fået at vide, at jeg ikke skulle drikke om aftenen. Men lige lidt hjalp det, siger han.