Joachim B. Olsen om LA-udmeldelser: Illoyalitet har jeg intet til overs for

I kølvandet på at formanden og den tidligere formand for Liberal Alliance i Esbjerg, Rene Christensen-Dokbua og Carsten Grumsen, torsdag morgen meddelte på Facebook, at de forlader partiet, er det ikke gået stille for sig i kommentarsporet under opslaget.

Mest markant er reaktionen fra folketingsmedlem Joachim B. Olsen, der i kommentarer både takker for, at de to forlader partiet og ikke ligger skjul på, hvad han synes om opslaget:

- Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg finder upassende: Offentlig kritik af sit eget parti i et stormvejr. Altså illoyalitet. Det har jeg intet til overs for. Beklager, men det har jeg ikke, lyder det fra Joachim B. Olsen.

Også formanden for Liberal Alliance i Vejen Kommune melder sig på banen i kommentarsporet:

- Det var på tide. Tak. De 'seriøse overvejelser' er nøje planlagte og har kun til formål at skade LA som en del af Marianne Mørks succesfulde vendetta, som i og for sig ikke burde overraske nogen, der kender hendes historie internt i LA. De to's udmelding kan du bide dig i næsen på er timet og tilrettelagt med skade for øje, lyder det blandt andet under opslaget.