Jesper Petersen politianmelder mand for dødstrussel mod sin søn

- Hvis det er retfærdigt, at jeg skal betale 36.25% i arveafgift, så er det vel også retfærdigt at dine livsarvinger, og din, (formoder jeg), lille grimme søn går bort, så du kan prøve hvordan det er?" Kommentaren kom på twitter fra én, der var utilfreds med, at Socialdemokratiet vil ændre arveafgiften, og beskeden var rettet mod Jesper Petersen, der er skatteordfører for Socialdemokratiet. Det skriver DR Syd. Nu er kommentaren blevet anmeldt til politiet, oplyser Jesper Petersen. - Jeg oplevede det som krænkende, sårende og et angreb på mig og min familie, som jeg ikke har prøvet før. Politikere er også mennesker, og der er grænser for, hvad man skal finde sig i, siger Jesper Petersen. Jesper Petersen er valgt i Sydjyllands Storkreds, men bor til daglig i København med sin familie. Han har nøje overvejet, om han skulle anmelde det. - Jeg var i tvivl, om det var en sag for politiet, men jeg nåede frem til, at det ikke skal være den enkelte politikers vurdering af alvoren i en sag, der skal være afgørende. Det skal være politiets vurdering. Derfor tog jeg en snak med den efterforskningsbetjent, der er på Christiansborg, og han valgte at indgive sagen til Københavns Politi, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem.

På politiets radar

Jesper Petersen har ikke de store forventninger til, at der bliver fældet dom. Men det er heller ikke det afgørende.

- Hvis gerningsmanden her bliver kontaktet af politiet og kommer på politiets radar, så er der forhåbentlig en chance for, at manden ikke igen kommer med den her slags personlige angreb. Det vil sige, at den næste politiker, som han ser sig sur på, bliver forskånet for et angreb på vedkommendes familie, forklarer han.

Som politiker bliver man tit udsat for den slags meldinger, men Jesper Petersen synes, der er stor forskel på, hvad man skal finde sig i som politiker og som privatperson.

- Vi skal kunne holde til kritik hver eneste dag. Det er helt i orden. Men det her er et personligt angreb på min familie, som klart overskred en grænse for, hvad der er politisk, og hvornår det bliver et angreb på ens person. Det synes jeg ikke kan være rigtigt, at det skal høre med til at være folkevalgt, siger Jesper Petersen.