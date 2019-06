Jesper Petersen om sin nye post: Jeg kan ikke tillade mig at være ked af det

- Jeg tror, det er sådan for alle, som er medlemmer af Folketinget i regeringsbærende partier, at man godt kunne tænke sig at prøve at være minister. Men alle ved også, at det er en kabale, der skal gå op, og at nåleøjet er meget lille, siger han.

Han vil ikke forholde sig til, om posten som politisk ordfører kan være et springbræt til en fremtidig ministerpost, men han påpeger, at der florerer ministerdrømme i hovedet på mange politikere.

- Man kan ikke tillade sig at være ked af at blive tildelt en post som politisk ordfører i et regeringsbærende parti. Jeg har det ikke sådan, at noget er blevet taget fra mig, siger Jesper Petersen.

Selvom flere analytikere har haft den tidligere skatteordfører på listen over mulige ministre, var det dog ikke med tilbud om at komme på ministerholdet, men om at blive politisk ordfører for Socialdemokratiet.

Ny regering: Ganske som 20 øvrige socialdemokrater modtog Jesper Petersen sent i aftes et opkald fra partiformand Mette Frederiksen.

Tæt på regeringen

Jesper Petersen understreger, at han som politisk ordfører kommer til at være tæt på regeringen, og at han derfor får indblik i mange af de beslutninger, der bliver truffet. Det kan være en fordel for Syd- og Sønderjylland, som han fortsat ønsker at arbejde for, til trods for at han først og fremmest skal repræsentere Socialdemokratiet bredt.

- Muligheden for at rejse lokaler sager er stor, fordi man ikke blot er ordfører for ét område, men har naturlig adgang til alle ministre, siger han.