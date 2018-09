Jeg er i dyb sorg: Du er udødelig, Kim

JydskeVestkystens journalist, Rasmus Just, har været kæmpe fan af Kim Larsen hele sit liv. Det blev til 20-25 koncerter og et par møder med musikeren. Dette er journalistens personlige farvel til Kim Larsen, der søndag døde 72 år gammel.

I samme portræt bliver du spurgt, om tiden i Gasolin' var den bedste for dig. Du svarede kort, at "hver tid er den bedste". Det har jeg taget til mig, for når man reflekterer, kan visse perioder af livet synes meget hårde, hvilket de sikkert også har været. Men det opfatter man ligesom ikke, mens man er i det. Hvert fald ikke, hvis man forsøger at finde de positive elementer i hver en situation.

Jeg er så heldig at være vokset op med dine sange. Jeg har været så lille, at jeg i begyndelsen kaldte dig Kimi Larsen af en eller anden grund. Det var med sange fra cd'en til filmen Midt om Natten. Både musikken og filmen er siden blevet et stykke kulturhistorie. Filmen var en af Erik Ballings sidste, og jeg husker, hvordan du i et tv-portræt af dig fra 1989 fortæller, hvordan filmen blev til.

Koncerten havde været udsolgt længe, og min eneste mulighed for at høre dig denne sommer var ved at placere mig udenfor. Det samme havde vel cirka 100 andre gjort denne dejlige sommeraften. Jeg sad med en kold Tuborg og nød det ene hit efter det andet. Din stemme og ikke mindst publikums medleven var fantastisk fra min plads ved træet.

Løkken Festival 2010. En dejlig sommeraften. Jeg husker, at det var min første koncert, hvor Kim Larsen spillede et af mine yndingsnumre, Det bedste til mig og mine venner. Privatfoto

Mødet

I anledning af din død har jeg stået på hovedet i gamle kasser for at finde et billede af mit første personlige møde med dig. Det er fra sommeren 2004, hvor jeg arbejdede ved Rock i Aabenraa. Du skulle spille ud på aftenen, og efter lang ventetid ved din tourbus, kom du mig i møde. Det blev til en autograf og et sløret billede.

Jeg har også fundet en danskopgave fra 2.g. frem, hvor jeg lavede en analyse af filmen Midt om natten. Der står, jeg fik et ni-tal med pil op. Min lærer skriver, at min kærlighed til filmen er tydelig. Det var og er den, og det samme er min kærlighed til din musik gennem 45 år.

Jeg har været til 20-25 koncerter de sidste 15 år med dig. Jeg har stået med tårer i øjnene til Tik tik, med lukkede øjne til Langebro og bare nydt hvert et ord, skrålet med på Det bedste til mig og mine venner, nynnet med på Pianomand og danset til Tarzan mama mia. Altid på aftener, der aldrig måtte slutte.

Min toårige datter, som lige nu render glad rundt og er helt uvidende om sin fars sorg, hedder i øvrigt Molly. Det gør hun ikke kun, fordi du for mange år siden lavede en sang om "Mig og Molly", og fordi din datter også hedder sådan. Det er et fantastisk navn, og nu er der endnu flere minder i det for mig. Ja, for mig og Molly, for hun skal naturligvis også høre om dig, når hun bliver større. Indtil videre danser hun bare, når jeg forsøger at ramme dine sange på guitaren. Dine sange var grunden til, at jeg købte en guitar engang, og da min kæreste fyldte 30 år, var det til tonerne fra Susan Himmelblå.

Nu tænker jeg tilbage på alle minderne med dig eller rettere dine sange. Der er så mange minder at tage af. Du har betydet så meget for så mange mennesker. Unge som gamle. Vi har alle et forhold til dig.