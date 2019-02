For mig er februar den sidste kolde og mørke krampetrækning, inden lyset og foråret bryder igennem. I år vil jeg bruge den korte måned til at studere sønderjysk madkultur, lave slik til fuglene i min have og lade en ægte udenrigskorrespondent gøre mig klogere på konflikten mellem Rusland og Ukraine.