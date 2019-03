Det blev ikke en god tid for drengen, der spillede den unge Anakin Skywalker, efter at kameraerne var slukket. På tirsdag den 5. marts fylder Jake Lloyd 30 år.

Og faktisk mener han, at Star Wars endte med at ødelægge en stor del af hans barndom.

Den film regnes generelt for den dårligste film i science fiction-sagaen og mødte massiv kritik. Og meget af kritikken gik også på Jake Lloyd personligt. Men efter kameraerne og al kritikken blev han ovenikøbet drillet i skolen, hvor de andre børn også lavede lyde som fra et lyssværd, hver gang de så ham.

Han havde haft nogle mindre roller som børneskuespiller i tv-serier og på film, inden han i 1996 som syvårig spillede over for Arnold Schwarzenegger i biografhittet "Mission Julegave" med den engelske titel "Jingle All The Way".

Hamill forsvarer LLoyd

Mark Hamill, der har spillet sønnen Luke Skywalker i flere af filmene, er den dag i dag vred over behandlingen af Jake Lloyd.

- Han var kun ti år gammel, den dreng, og han gjorde præcis, hvad George Lucas ville have ham til at gøre, sagde Hamill for et par år siden under Sundance-filmfestivalen.

Jake Lloyd valgte helt at stoppe som skuespiller og håbede senere at få arbejde bag kameraerne. Men i 2015 blev han anholdt for flere færdselsforseelser og for at modsætte sig anholdelse. Han røg i fængsel, hvor han blev diagnosticeret som skizofren og overført til psykiatrisk behandling.