Jæger: Vildsvin kan svømme udenom planlagt grænsehegn via Flensborg Fjord

Miljøminister Esben Lunde Larsen vil tirsdag aften på et borgermøde i Tønder forsvare planerne om et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Men nu viser det sig, at det planlagte grænsehegn er omsonst, skriver Flensborg Avis i sin tirsdagsudgave.

For den uønskede indvandring kommer til at ske til vands.

- Man klasker et stort hegn op, men hele Flensborg Fjord er fuldstændig fri endnu, og der vil de kunne svømme henover, siger jæger Hans Kristensen fra Tønder til Flensborg Avis.

- Den nordligste bestand af vildsvin i Slesvig-Holsten er østpå i Angeln og Gelting. De par kilometer, som Flensborg Fjord er bred, ved man ganske udmærket fra andre steder, at det regner et vildsvin ingenting for.

Ifølge jægeren minder planerne om et vildsvinehegn på den dansk-tyske grænse om den tillid politikerne i 1864 satte til, at Dannevirke kunne holde de tyske tropper ude. Han kritiserer planerne for at være unødvendige.

Meningen med det planlagte 70 kilometer lange og halvanden meter høje vildsvinehegn, som regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at opføre ved den dansk-tyske grænse, er at holde vildsvin ude af Danmark af hensyn til dansk fødevareeksport.

- Vildsvinehegnet er ikke kun ineffektivt på grund af Flensborg Fjord. Vest for motorvejen (A7, red.) kan man se, at der af og til kommer et vildsvin, men sidste år i Nordfrisland var der to registreringer. Det ene vildsvin blev skudt og det andet blev påkørt. Det er det, siger Hans Kristensen.

- Så man sætter et hegn op på en lang strækning, hvor det er totalt unødvendigt. Selvfølgelig kan det ske, at der kommer et vildsvin trissende den vej, det kan ingen afvise. Men det vil aldrig blive et problem. Det er fagligt udokumenteret, at det er nødvendigt med et hegn, siger han.