JV på besøg: Hvad har du fået sommeren til at gå med i dit kolonihavehus?

Kaj Vahlkvist, 80 år, pensionist

- Jeg har klaret ukrudtet, selvom der ikke vokser så meget. Mit kolonihavehus bliver mest brugt til at hygge, grave kartofler og rydde lidt op. Det er godt at have et kolonihavehus, det holder en beskæftiget. Jeg købte kolonihavehuset for 7-8 år siden, men jeg er ved at være så gammel, at jeg skal til at sælge det.