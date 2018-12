En gammel rød folkevogn har dannet ramme om mange finurligheder i det 90-årige liv, der indtil for kort tid siden tilhørte Aksel Svane Christensen. Stuvende fuld af familie valfartede bilen frem og tilbage mellem Als og Esbjerg Stadion, og det skete endda op til flere gange, at bilen blev stjålet, fordi Aksel insisterede på at lade nøglerne sidde i.