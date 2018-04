Internet, apps og emails overhaler medicinstudiet

På Syddansk Universitet bliver de medicinstuderende ikke undervist i at kommunikere med patienterne digitalt, selvom it-baseret kommunikation mellem læger og patienter er i voldsom udvikling. Det skyldes, at digitale platforme bliver udviklet så hurtigt, at de løber fra uddannelsen, siger Jesper Bo Nielsen, institutleder på Institut for Sundhedstjeneste på SDU.

Medicinstudiet: Fremtidens læger kommer i langt højere grad end tidligere til at kommunikere digitalt med sine patienter. Men på medicinstudiet på Syddansk Universitet (SDU), bliver de medicinstuderende endnu ikke undervist i at kommunikere med patienter over nettet.

Tidligere fortalte JydskeVestkysten, at der er sket en eksplosion i antallet af e-konsultationer. Fra 2003 til 2016 er antallet steget fra 11.000 til 6,1 millioner e-konsultationer om året. Over 15 procent af alle konsultationer foregår således på email, og det gør Danmark til foregangsland på området. Foruden e-konsultation vrimler det også frem med sundhedsapps og andre digitale platforme, der kan bruges i dialogen mellem læger og patienter.

- Nogle løsninger vil være til stor gavn, mens andre går for meget på kompromis med eksempelvis datasikkerheden. Det er sundt at trække vejret og overveje, om det giver mening i en klinisk virkelighed, før vi indfører det på studiet.

Han understreger dog, at det ikke skyldes uvilje, men at det ganske enkelt er svært at følge med og gennemskue de mange digitale muligheder, der hele tiden popper op.

Han medgiver, at undervisningen i kommunikation på den måde ikke er teoretisk, og at de studerende som sådan ikke bliver undervist i det fra en skolebænk. Men ifølge ham gælder det for al kommunikation, at det læres bedst ved at arbejde med det i praksis og tage ved lære af ældre lægers erfaringer.

- Forleden skulle en nyuddannet læge sende et svar til en patient. Inden hun sendte svaret, gennemgik vi, hvad patienten ville tænke, hvis vi skrev sådan og sådan. På den måde er de unge læger under direkte overvågning og supervision, siger Jørgen Skadborg.

Når de studerende starter på specialuddannelsen i almen medicin, der munder ud i en titel som praktiserende læge, er der ifølge Jørgen Skadborg nemlig et stort fokus på digital kommunikation herunder e-konsultation. Han har selv nyuddannede læger ansat, der er på vej til at specialisere sig, og han giver et dugfrisk eksempel på, hvordan de her lærer at håndtere patienthenvendelser pr. e-mail.

Jørgen Skadborg, der er praktiserende læge og formand for de praktiserende lægers organisation, PLO, mener ikke, at undervisning i digital kommunikation på bachelor- og kandidatniveau er relevant. Tværtimod bør fokus her forblive på den basale sygdoms- og behandlingslære.

Der mangler forskning

JydskeVestkysten fortalte tidligere, at et forskerhold fra SDU netop er gået i gang med at undersøge positive og negative konsekvenserne af e-konsultation. En af forskerne bag projektet er Jens Søndergaard, der til daglig er leder af almen praksis på SDU. Ifølge ham giver det god mening at undervise i digital kommunikation allerede inden de medicinstuderende begynder at specialisere sig, men der mangler forskning på området, før man kan skabe et kvalificeret undervisningsforløb.

- For at vi kan undervise, skal vi have mere forskningsbaseret viden, for vi vil nødigt undervise i noget, der ikke er forskningsmæssigt korrekt, siger Jens Søndergaard.

Men når digital kommunikation som eksempelvis e-konsultation fylder så meget i den virkelige verden i dag, er det så ikke problematisk, at der stadig ikke bliver undervist i det på universitetet?

- Jamen hvis vi på universitetet altid skal have undervist i en metode som eksempelvis e-konsultation før metoden implementeres ude i den kliniske hverdag, ville udbredningen af metoden jo gå alt for langsomt, siger Jens Søndergaard.

Forskerholdet fra SDU håber, at resultaterne af forskningsprojektet kan danne grundlag for undervisning og træning i digital kommunikation på medicinstudiet.