Interesseorganisationer: Der findes bedre løsninger end opkvalificering af arbejdskraft

Dansk Erhverv og Dansk Industri mener, at der er bedre løsninger end uddannelse af ledige. Derfor ser organisationerne det ikke som et stort problem, at uddannelse af ledige bliver nedprioriteret.

- Hvis en virksomhed vil ansætte en ledig, men at det kræver et kursus, skal jobcentret selvfølgelig bevillige det. Men det vil typisk uanset hvad kunne betale sig for kommunen, der sparer udgifter til dagpenge eller kontanthjælp på at få en ledig hurtigt i job siger han.

- Der er oprettet flere puljer, som ledige kan benytte til opkvalificering og efteruddannelse, herunder bl.a. en opkvalificeringspulje, som er målrettet job inden for mangelområder. De regionale arbejdsmarkedsråd har også uddannelsespuljer. Hvis ledige benytter de puljeinitiativer, der er tilgængelige, burde det ikke være økonomi, der sætter en begrænsning for uddannelse af ledige, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef hos Dansk Erhverv.

Arbejdskraft: Dansk Erhverv og Dansk Industri er ikke særligt bekymrede over, at ledige får sværere ved at blive efteruddannet. Heller ikke, selvom flere virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft. Der er nemlig andre muligheder, fortæller Dansk Erhvervs arbejdsmarkedschef.

Skal sætte et jobfokus

Dansk Industri er heller ikke bekymret, fortæller Steen Nielsen, arbejdsmarkedschef hos Dansk Industri.

- Vi synes, at hvis man satser mere på at få folk i arbejde, sætter et jobfokus for de ledige, så tror vi på, at man får bedre resultater. Hvis det betyder, at man skal satse mindre på opkvalificering, så tror jeg ikke, det gør så meget, siger han.

- Vi har kunnet se ret tydeligt, at det, der nytter noget, er at satse på at få folk i job, hvorimod at satse på opkvalificering, holder folk fast i ledigheden i længere tid, siger han.