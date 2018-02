Ingen vil vidne mod terrortiltalt fra Esbjerg

Mandag startede retssagen mod en 24-årig finsk mand fra Esbjerg, der er sigtet for at tilslutte sig Islamisk Stat. Det kan dog blive svært for anklagerne at bevise, da den sigtedes tidligere venner ikke vil vidne i sagen.

- Det er ikke en let sag, overhovedet ikke. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på. Der er ikke noget direkte bevis, ingen rygende pistol for at tiltalte er skyldig, sagde senioranklageren mandag, da han udlagde sagen for retten.

Senioranklager Lars Vierick kan dog se frem til en svær sag, da tidligere bekendte til den sigtede ikke ønsker at vidne. Det drejer sig om tre bekendte fra England, hvor den sigtede boede, inden han tog til Syrien, mens heller ikke den sigtedes kone vil vidne. Derudover skulle en dansk statsborger mandag have vidnet, men han afstod også. Den danske statsborger har også boet i Manchester, men han er i øjeblikket sigtet for at tage til Somalia og tilslutte sig terrororganisationen Al-Shabaab.

Retssag: Efter mere end 13 måneder varetægtsfængsling begyndte retssagen mod en 24-årig finsk mand fra Esbjerg mandag. Manden er tiltalt for at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien.

Den sigtede er tiltalt for følgende: "At have ladet sig hverve til at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114 eller 114a og at have ladet sig træne, instruere eller på anden måde oplære i at begå terrorhandlinger omfattet af straffelovens § 114 eller 114a, idet han indrejste i Syrien og der lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL/IS), ligesom han i perioden modtog træning i våbenbrug m.v. af IS". Hvis han ikke bliver dømt for ovenstående, vil anklageren have den sigtede dømt for følgende: "At have fremmet virksomheden for en person, en gruppe eller en sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens § 114, 114a, 114b, 114c eller 114d, idet han indrejste i Syrien og der tilsluttede sig terrororganisationen Islamisk Stat i Irak og Levanten (ISIL/IS) og bl.a. i de af IS-kontrollerede områder forestod koranundervisning, fungerede som imam samt deltog i træningslejr og dermed bidrog til at opretholde, bevare og konsolidere IS' position eller i øvrigt fremmede IS' aktiviteter". Anklageskriftet henviser til paragraffen, der er kendt som terrorparagraffen. Hvis manden bliver dømt skyldig, kan han risikere en fængselsstraf på op til ti år. Derudover vil anklageren gå efter at få ham udvist af Danmark.

Den tiltalte erklærer sig ikke skyldig i alle anklager. Han bekræfter dog, at han har tilbragt 20 måneder i Syrien fra november 2013 til juli 2015, men afviser, at han har været en del af Islamisk Stat.

- Det er min opfattelse, at der er en hel række af indirekte beviser, såkaldte indicier. Dem vil jeg stykke sammen for retten styk for styk og bevise, at tiltalte er skyldig, sagde Lars Vierick.

Ville leve under sharia

I løbet af retssagen fortalte den tiltalte, at han ikke praktiserede islam som barn, men først begyndte som 17-årig. Den type islam, den tiltalte praktiserede, var den ortodokse salafisme. Der gik dog ikke lang tid, fra han begyndte at praktisere til, at han ønskede at leve i et muslimsk land. Og allerhelst et sted med sharia-lovgivning.

- Jeg fik lyst til at rejse, kort efter jeg begyndte at praktisere. Vi synes, at det var obligatorisk at leve i et muslimsk samfund som salafist. Derfor havde vi altid en idé om at flytte, sagde han i retten og hentydede til sig selv og andre troende.

Tirsdag fortsætter retssagen, hvor den tiltalte fortsat afhøres. Derefter skal retten tage stilling til, om anklageren kan benytte tidligere udsagn fra de vidner, der ikke vil stille op. Dommen ventes afsagt 23. marts.