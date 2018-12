Ingen tog er stoppet i Fredericia - passagerer evakueret fra banegård

Fredericia: Ingen tog stopper i Fredericia i øjeblikket, fordi Fredericia Station ligger midt i det område, som beredskabsmeddelelsen fra branden i Norgesgade gælder.

- Alle tog passerer Fredericia uden at stoppe, så indtil videre er der ikke problemer for landstrafikken, mens det giver problemer lokalt, lyder det fra DSB's pressevagt.

Passagererne, der ventede på tog, da sirenerne lød blev bedt om at forlade perronerne og søge indendøre.

- Lige nu har vi omkring 60-70 personer samlet indenfor i banegårdsbygningen, og dem tager vi os pænt af, indtil politiet giver tilladelse til, at folk kan gå udenfor igen, oplyser pressevagten.

Seneste nyt er, at politiet og personale fra DSB evakuerer passagerne fra banegården.

- Der har ikke været tid til at indsætte busser, så vi sørger i første omgang blot for at få folk ud af det område, der er omfattet af varslingen, siger vagtchef Jørn Bystrup til Fredericia Dagblad.