Ingen kender prisen for et folketingsvalg - men det er meget dyrt

Kommunerne har udsigt til at skulle afvikle to valg inden for ti dage i maj og juni, når der først er valg til Europa-Parlamentet og dernæst folketingsvalg. Arkivfoto: Morten Pape

Kommunerne skal afvikle to valg på ti dage inden længe, og det bliver meget dyrt. Men hvor dyrt, det præcist er, ved ingen. Over 100 millioner kroner er dog et fornuftigt bud.

Sag: Vi skal stemme den 26. maj til Europa-Parlamentet og igen den 5. juni til folketingsvalget. Det står klart, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev det længe ventede folketingsvalg. Flere politikere påpegede straks, at det er spild af skattekroner at gennemføre to valg lige efter hinanden. Men hvad koster det egentligt, at statsministeren har besluttet at sende danskerne i stemmeboksen grundlovsdag? Det vides ikke med sikkerhed, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet til avisen Danmark. Det skyldes blandt andet, at det seneste valg til Folketinget i juni 2015 fandt sted samme år, som der var folkeafstemning om retsforbeholdet. Det er kommunerne, der afholder langt hovedparten af udgifterne ved valgene. Da folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg konteres på den samme konto i det kommunale regnskabssystem, er det ikke muligt at oplyse, hvor stor en del af udgifterne der vedrører det enkelte valg, oplyser valgkonsulent Christine Boeskov fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til avisen Danmark.

120 millioner kroner Derfor findes der ikke oplysninger om den præcise udgift for kommunerne ved det seneste folketingsvalg, men ifølge ministeriet er et tal på omkring 120 millioner kroner, som er blevet nævnt i debatten, ikke helt ved siden af. Det bygger dog på et ældre folketingssvar og tager desuden udgangspunkt i et kommunalvalg, så tallet skal tages med forbehold. Ministeriet oplyser, at i 2015, hvor der blev afholdt folketingsvalg og folkeafstemning, konterede kommunerne omkring 225 millioner kroner regnet i 2018-priser som udgifter til valg. Beløbet omfatter både udgifter, der direkte relaterer sig til de to valgtyper, og udgifter, der vedrører valgområdet generelt. Derimod indgår udgifter, som er angivet at vedrøre kommunal- og regionalvalg ikke. Beløbet omfatter kommunernes direkte udgifter, men ikke til at udgifter til medarbejderressourcer i en periode er allokeret til opgaver i forbindelse med valget, skriver ministeriet til avisen. Ministeriet oplyser desuden, at der i 2014, hvor der blev afholdt en folkeafstemning og et Europa-Parlamentsvalg på samme dag, blev konteret cirka 166 millioner kroner regnet i 2018-priser som udgifter til valg.