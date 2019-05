Venstres folketingsmedlem Jane Heitmann ærgrer sig over, at regionsrådet har forbudt valgkamp på regionens sygehuse. Man lukker ned for demokratiet, mener hun. Det handler om at beskytte patienter og pårørende, siger regionsrådsformand Stephanie Lose fra Venstre.

Siden folketingsvalget blev udskrevet i tirsdags, har politikerne glædeligt delt flyers ud og taget en snak med befolkningen på banegårde, i parker og andre offentlige steder for at gøre opmærksomme på, hvad de kan gøre for danskerne, hvis de bliver valgt ind.

Der er dog steder, hvor politikerne ikke er velkomne. Det er på sygehusene rundt om i regionen.

Det skyldes, at regionsrådet tilbage i januar besluttede, at politikerne ikke må føre valgkamp i eller uden for regionens bygninger under europaparlament- og folketingsvalget. Det betyder, at der ikke må uddeles valgmateriale eller ting, der er relateret til valget som for eksempel balloner, rundstykker eller bolcher i eller ved indgangen til regionens bygninger.

Grunden til denne beslutning skyldes ifølge formanden for Regionsrådet, Stephanie Lose (V), at der skal være plads til, at man kan komme på hospitalet, uden at få stukket en flyer i hånden.

- Man kommer på sygehuset for at få en behandling. Der kan være mange sårbare situationer, hvor man har andre ting at tænke på. Derfor har regionsrådet besluttet, at det ikke er tilladt, siger Stephanie Lose.