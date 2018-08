Be kind, står der på Michael Sørensens t-shirt. Men venlig var han bestemt ikke under en indkøbstur 3. august, hvis man spørger personalet i Bilka. Selv siger Michael Sørensen, at han blot stod på sin ret: Han ville ikke fremvise indholdet af sine poser, for han havde ikke stjålet noget. Otte-årige Simon var med på indkøbsturen den pågældende dag. Foto: Axel Schütt

"Goddag, må vi se, hvad du har i din pose?" Sådan spurgte kassedamen i Bilka forleden en borger fra Tilst. Han sagde nej - og så udviklede sagen sig. Bilka mener, at kunden blot blev bedt om at løfte sine poser.

Aarhus: Det, der for Michael Sørensen og hans otte-årige søn skulle have været en ganske almindelig, fredelig indkøbstur i Bilka fredag 3. august, udviklede sig til et sandt mareridt. Både for de to kunder og for personalet. Michael Sørensen fortæller, at da det var hans tur til at blive ekspederet, bad kassedamen om at se, hvad han havde i de poser, han havde med ind i butikken. Det ville Michael Sørensen, der bor i Tilst og gerne handler i Bilka to-fire gange om ugen, ikke. - Jeg er cand. jur., og jeg kender godt reglerne. Personalet kan ikke forlange at se indholdet af kundernes poser, siger Michael Sørensen. Han tilføjer: - Jeg kunne selvfølgelig bare have vist hende indholdet, for jeg havde ikke stjålet noget. Men hvorfor skulle jeg det? Jeg ville ikke finde mig i at blive mistænkeliggjort på den måde. Så jeg svarede hende, at jeg kun ville vise hende indholdet, hvis hun kunne vise mig et politiskilt. Det er nemlig kun politiet, som må lave den slags undersøgelser, siger han. Ifølge Michael Sørensen blev kassedamen ved med forlange, at hun ville se indholdet af hans poser. Derefter eskalerede situationen.

- Vi er naturligvis enige med dig i, at der er ganske klare regler på området. Som du fint beskriver, kan du korrekt nægte at vise indholdet i dine medbragte poser. [i]Per Hovald Sørensen, afdelingsleder for Intern Sikkerhed, ansvarlig for sikkerhedsprocedurerne i Bilka, i mail til Michael Sørensen.[/i]

Tingene kørte af sporet - Kassedamen ringede efter vagten, som ville have mig med ind på kontoret, fortæller han. Men det ville Michael Sørensen ikke. - Jeg svarede ham, at jeg ikke skulle ind på noget kontor, for jeg havde intet gjort galt. Vagten mente omvendt, at jeg måtte have stjålet noget, når jeg ikke ville fremvise mine poser. Jeg svarede ham, at jeg havde ret til at have mine indkøbsposer for mig selv. Og jeg gjorde ham opmærksom på, at han ville få en sag på halsen, hvis han tilbageholdt mig uden konkret mistanke. I mellemtiden var en chef fra Bilka kommet til. - Og så skal jeg da ellers love for, at tingene kørte af sporet. Sjældent har jeg hørt så meget vrøvl på så kort tid. Jeg forsøgte - mere eller mindre forgæves - at gengive for ham, hvad der var sket, men han lyttede overhovedet ikke. Tværtimod afbrød han mig gentagne gange med direkte angreb på min person. For eksempel blev han ved med at sige, at jeg skulle skamme mig over min opførsel foran min familie, selv om jeg bad ham ikke at inddrage min familie, da den var sagen uvedkommende. Under optrinnet brød kasseassistenten i gråd.

Klage til Salling Group - Chefen forsøgte meget vredt at gøre mig skamfuld over, at han nu var nødt til at sende en grædende kasseassistent hjem. Jeg sagde gentagne gange, at hvis jeg var medvirkende årsag til, at hun var ked af det, ville jeg gerne undskylde for min andel, men at jeg også mente, at han havde det største ansvar, da han gav sine ansatte ulovlige instrukser. Han har som chef et ansvar for at instruere medarbejderne korrekt og efter loven. Bølgerne gik højt i en halv time. Så opgav Michael Sørensen at argumentere yderligere og forlod Bilka. Efterfølgende skrev han en klage til Salling Group, som Bilka hører under. Herunder citerede han Dansk Erhverv, som med Forbrugerombudsmanden har drøftet spørgsmålet om, hvad kasseassistenter må og ikke må. - Det fremgår klart, at en butik ikke må undersøge folks tasker og poser. Hvis forbrugeren nægter at vise indholdet af tasken, og butikkens ansatte har en begrundet mistanke om butikstyveri, kan de tilkalde politiet og tilbageholde forbrugeren. De kan ikke selv forlange at se, hvad man har i sine poser, siger Michael Sørensen. Men dermed slutter historien ikke.

Overraskende drejning Michael Sørensen fik et høfligt svar fra Per Hovald Sørensen, som er afdelingsleder for Intern Sikkerhed i Salling Group. - Vi er naturligvis enige med dig i, at der er ganske klare regler på området. Som du fint beskriver, kan du korrekt nægte at vise indholdet i dine medbragte poser. Vi bruger din henvendelse konstruktivt og vil naturligvis drage omsorg for, at reglerne også er kendte, samt efterleves af ledere og medarbejdere i det pågældende varehus. Jeg skal også gerne beklage, at sagen udviklede sig, som du beskriver det, og jeg håber selvfølgelig, at du og din familie fortsat har lyst til at handle i Bilka Tilst, skriver Per Hovald Sørensen. Så skulle den historie være ude af verden. Men nej. For da avisen henvender sig til Salling Group for at spørge, om koncernen har kommentarer til sagen ud over sikkerhedslederens mail, tager sagen en overraskende drejning. Den pågældende kasseassistent ville slet ikke kigge i Michael Sørensens poser, lyder meldingen. - Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at situationen udviklede sig, selv om vores medarbejder alene spurgte kunden om at løfte sine poser, så hun kunne se, om der befandt sig varer nedenunder. Det kan nemlig ske, og det spørger vi gerne vores kunder om. At det er blevet misforstået, ærgrer os, for vi ønsker ikke at se ned i folks poser, hvilket man korrekt kan afvise, lyder det fra Claus Dahl, varehuschef i Bilka Tilst.