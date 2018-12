Ikke egnet til menneskeføde: Dårlige kalkuner tilbagekaldes

Raunsmed fjerkræfarm tilbagekalder et parti frisk slagtet Dansk kalkun. Der er konstateret afvigende eller dårlig lugt ved åbning af pakker med sidste holdbarhed 27-12-2018 og 28-12-2018. Afvigende eller dårlig lugt gør, at varen ikke er egnet til at blive spist.

Kalkunerne er blandt andet solgt i Vollstedt Slagterforretning og hos Grisogko i Haderslev.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.