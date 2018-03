I strid med loven: Rådyret Piv er flyttet ind hos ægtepar på landejendom

Noget skulle gøres omgående i et forsøg på at redde lammet, og ægteparret, som er tidligere landmænd, tog den svære og uvante opgave på sig.

- Plutos mor døde, da han var en lille ælling, så ham "adopterede" vi og gav chancen for at overleve, fortæller Anne Albjerg, som også har høns på et indhegnet aflukke på cirka 500 kvadratmeter, hvor også Piv har haft luft og plads til at boltre sig.

- Men, undskyld, det kunne vi ikke få os selv til, for det lille dyr var så smukt og så hjælpeløst, så vi besluttede os for at beholde rålammet, fortæller Anne Albjerg, som gav det navnet Piv, fordi hun de første dage hos familien peb hele tiden.

- Vi ringede til Dyrenes Beskyttelse, som vi var medlem af, for at høre, hvad vi skulle stille op med det lille rålam. Beskeden var, at vi skulle skyde det, da det ikke er lovligt på den måde at tage sig af et vildt dyr.

Løber ud i skoven

I dag er Piv vokset sig stor og flot og er begyndt et mere selvstændigt liv uden for hjemmets fire vægge og det store aflukke.

- Vi holdt den inde i aflukket sommeren over, fordi vi var bange for, at rævene ville gøre hende fortræd, men nu, hvor hun er blevet større og mere robust, bevæger hun sig længere og længere væk i det store naturområde, som omkranser vores hjem. Nogle gange er hun væk i op til to dage af gangen, men hun kommer altid tilbage for at få lidt mad og tryghed, fortæller Anne Albjerg, som ved, at Piv også "ses" med andre rådyr.

- Der er mange rådyr i området, og vores ønske er, at hun finder plads i en flok eller møder en buk, der vil tage sig af hende, siger Anne Alberg.

Dyrenes Beskyttelse oplyser, at man skal have tilladelse fra Naturstyrelsen til at pleje et rålam. Ellers er det ulovligt:

- Uanset hvad kan man som udgangspunkt ikke få dem til at blive gode til at klare sig selv i naturen. Og hvis der er tale om hanner, der kommer i brunst, bliver de direkte livsfarlige, forklarer Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.