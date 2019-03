I kampen mod stillehavsøsters i Vadehavet: Nu vil minister se på fiskeri med skrabere

Stillehavsøsters i Vadehavet

I løbet af de seneste år er der kommet flere og flere stillehavsøsters i Vadehavet. Stillehavsøsters er en invasiv art, og den er ifølge forskere ødelæggende for naturen i området, fordi den for eksempel overtager områder, hvor der tidligere var blåmuslinger. Dermed kan den også påvirke fødegrundlaget for flere fuglearter.Alligevel har det i flere år ikke været tilladt at fiske efter muslinger og netop stillehavsøsters i Vadehavet af frygt for, at naturen bliver ødelagt. Forskere strides dog om dette, da nogle mener, at det vil give mening at fjerne stillehavsøsters gennem netop fiskeri.En forsøgsordningen med manuel opsamling af stillehavsøsters trådte i kraft i februar og løber frem til den 31. maj 2019. Der er indtil videre givet to tilladelser til opsamlingen af stillehavsøsters under forsøgsordningen med hhv. fire og fem opsamlere til hver tilladelse.