Hvor gammel du føler dig påvirker kroppen

Du er kun så gammel, som du føler dig. Det er der faktisk mere sandhed i, end man måske lige skulle tro.

På den årlige kongres for American Psychological Association, hvor der præsenteres ny forskning, blev der sat fokus på sammenhængen mellem alder og sundhed. Forskningen tyder nemlig på, at når man føler sig yngre end det, der står på fødselsattesten, er det forbundet med en række positive resultater hos ældre - herunder bedre hukommelse, sundhed og lang levetid. Og det kommer bestemt ikke bag på Suresh Rattan, som er lektor på Aarhus Universitet og forsker i aldringens biologi.

- Vores biologiske kroppe er ikke bare strukturelle maskiner. Vores krop er virkelig, virkelig påvirket af vores sind, siger Suresh Rattan.

Man skelner i forskningen mellem oplevet subjektiv alder - altså hvor gammel man føler sig - og kronologisk alder, det vil sige, hvad fødselsattesten siger. Forskerne fandt i studiet, at den subjektive alder kunne variere fra dag til dag blandt ældre. Og at de ældre oplevede sig selv som yngre på dage, hvor de havde større følelse af kontrol.

- At være i stand til at kontrollere, vælge og udføre fysiske og mentale aktiviteter øger følelsen af sundhed og velvære. Vi kalder det ofte at føle sig yngre, fordi vi tænker på alderdom som noget dårligt, fortæller Suresh Rattan. Psykolog Susanne Overgaard er formand for Gerontopsykologisk Selskab under Dansk Psykolog Forening. Hun fortæller, at både fra et klinisk og dagligdags perspektiv kan hun genkende, at det har en positiv effekt for ældre på plejehjem at have en følelse af kontrol i sin hverdag.

- Det vil overhovedet ikke undre mig, hvis det har en positiv påvirkning på deres subjektive oplevede alder, men også deres velvære og sundhed, siger hun og tilføjer: - For vi ser nogle gange, at folk giver op. Og så går det ned ad bakke. Der hænger krop og sind vældig meget sammen også i den høje alder.

I arbejdet som gerontopsykolog, som er særligt fokuseret på ældre, kan den oplevede subjektive alder efter hendes mening give et bedre mål for velvære og sundhed, end hvad fødselsattesten fortæller. Hun mener dog i forhold til undersøgelsen, at man skal have øje for, hvad der påvirker hvad. Er kroppen sund og rask, fordi man føler sig yngre - eller føler man sig yngre, fordi kroppen opleves sund og rask?

- De morgener, man har smerter, så vil det nok afspejle sig i den oplevede subjektive alder. For vi forbinder den kronologiske alder med svækkelse, at kunne mindre eller at have smerter, siger hun. /ritzau fokus/