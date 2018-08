Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V), har sagt, at annonceringen af Obama-besøget genererede markedsføring for to millioner kroner allerede det første døgn. Men ifølge medieovervågningsvirksomheden Retriever, der står bag beregningsmodellen, er tallet så usikkert, at det ikke bør anvendes. Forstå hvorfor her.