Syd- og sønderjyske virksomheder kæmper med at finde de rette folk. Blandt andet landbruget er udfordret. Svineproducent har kun rumænere ansat og påpeger, at landbrugets dårlige image er en del af problemet. Folketingskandidater fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet opfordrer generelt virksomhederne til at se mod Sydeuropa, hvor mange er uden arbejde.