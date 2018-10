Hvert femte barn påvirket af skolelukninger er fra Syd- og Sønderjylland

Den nye analyse fremhæver blandt andre Varde og Vejen kommuner som to af de kommuner, hvor sandsynligheden for at opleve en lukning er ''dobbelt så høj som landsgennemsnittet'', da de to kommuner er eksempler på steder, hvor befolkningstætheden er under 100 personer per kvadratkilometer.

I perioden er der landet over blevet lukket mere end 200 folkeskoler. En analyse fra AE fra 2017 konkluderede, at Syd- og Sønderjylland var blandt de områder, hvor der var blevet lukket flest, og i både Esbjerg, Tønder og Haderslev kommuner blev der mellem 2007 og 2017 lukket flere end syv skoler.

Skolelukning: Bor du i Syd- og Sønderjylland, så er sandsynligheden for, at dine børn har været påvirket af en skolelukning, større end i mange andre områder af landet.

- Efterhånden psykotisk

Gunnar Svendsen, der er professor ved Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet, har blandt andet studeret udviklingen i Tønder Kommune, der i 2011 besluttede at lukke otte ud af 19 folkeskoler.

Han har i rapporten ''Skolelukninger på landet'' fra 2016 konkluderet, at de lokalsamfund i Tønder, der har oplevet en skolelukning, er gået væsentligt mere tilbage end resten af kommunen. Det skyldes især, at byernes sammenhængskraft i høj grad var baseret på skolerne, mener han.

- Selvfølgelig skal en skole lukkes, hvis den er for lille. Men man tror, at stort er velgjort, og at småt ikke er godt. Man tror på sammenlægninger, fusioner og centralisering på en for mig at se efterhånden helt psykotisk måde, siger Gunnar Svendsen til Jyllands-Posten.

Udover at Syd- og Sønderjylland er blandt de områder, som især har været ramt af skolelukninger, viser analysen fra AE også, at ufaglærte og faglærte i højere grad end universitetsuddannede har oplevet, at deres børns skole er lukket.