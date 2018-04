Hver sjette tvivler på, at kommunen giver den rette hjælp

Det viser en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, hvor flere end 20.000 danskere er spurgt ind til deres erfaringer med den kommunale sagsbehandling. Her fremgår det, at 17 procent af de adspurgte, der det seneste år har været i kontakt med socialforvaltningen, "slet ikke" har tillid til, at kommunen yder den hjælp, de har ret til.

JydskeVestkysten vil i dag og de kommende dage sætte fokus på, hvordan borgere oplever mødet med det offentlige. I Magasinet kan du læse om Jette og Knud Hansen fra Nybøl ved Sønderborg, der stiftede bekendtskab med det offentlige, da Knud faldt og blev lam flere steder. I morgen fortæller vi, at seks ud af ti syd- og sønderjyske kommuner har ansat borgerrådgivere til at hjælpe borgerne gennem kommunens forvaltninger og regler. Dorte Krogh-Ehlers fra Vojens har fået hjælp af Haderslev Kommunens borgerrådgiver til at for sat gang i sin sagsbehandling. På tirsdag ser vi på dem, der sidder på den anden side af skrivebordet. Socialrådgiverne. De har nemlig nok at se til.

Ligesom med SKAT

Yderligere oplever næsten hver tredje af de adspurgte "slet ikke" at have indflydelse på den hjælp, som de får af kommunen.

Det kan ifølge Lars Uggerhøj skyldes, at mange ikke formår at få beskrevet deres problem ordentligt.

- Jeg plejer at sammenligne det med, når jeg taler med skattevæsenet. Da er jeg tit bange for at komme til at sige noget forkert, som gør, at jeg mister mit fradrag. Jeg mener sådan set, at jeg gør alt rigtigt, men jeg tror, det er den tankegang, man får, når man sidder der. "Gad vide, om jeg kan komme til at sige noget forkert", og så tier man stille. Man undlader at protestere, og da mange også oplever, at der ikke bliver lyttet til det man siger, bliver det meget nemt op ad bakke, siger Lars Uggerhøj.

Det kommer derfor ikke bag på ham, at 16 procent angiver, at de "slet ikke" oplever at have fået den hjælp, som de havde behov for:

- Konsekvensen er, at man risikerer ikke at give den rette støtte til den rette problematik. Hvis ikke det lykkedes at få beskrevet problemet ordentligt, er der risiko for, at det bliver den forkerte støtte, der bliver iværksat eller en støtte, som borgeren er uenig i eller ikke forstår. Der skal skabes en form for ejerskab hos både forvaltning og borger. Det skal man sidde og forhandle lidt om - og det kræver at begge parter får lejlighed til at tilkendegive holdninger og forståelser. Det opererer man ikke så meget med indenfor det sociale arbejde, da det mest er forvaltningens holdninger og forståelser, som kommer i spil. Hvis der ikke lyttes til borgerne, kan de risikere at blive modstander af den støtte, der bliver iværksat. Det er spild. Både af gode skattepenge og tid. Og i forhold til de borgere, som har brug for at få løst nogle ofte alvorlige problemer.