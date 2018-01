Hver ottende høreapparat samler støv i skuffen

12 procent af de udleverede høreapparater fra de offentlige høreklinikker ender i skuffen, viser en undersøgelse fra Høreforeningen. Årsagen er mangelfuld forventningsafstemning og vejledning, vurderer Høreforeningen, mens ledende overlæger mener ikke, at der kan gøres yderligere.

I skuffen: Har du fået et høreapparat fra en offentlig høreklinik, så er der stor sandsynlighed for, at det er havnet i skuffen i stedet for i øret. Det fremgår af en undersøgelse fra Høreforeningen, som viser, at 12 procent af de udleverede høreapparater fra en offentlig høreklinik havner i skuffen. På Sygehus Sønderjylland har de ikke tal på for hvor mange høreapparater, der ikke bliver brugt, men undersøgelsen bakkes op af ledende overlæge for øre-næse-halskirugi, Jens Pilgaard Jacobsen, som skyder på, at 10-15 procent af patienternes høreapparater ender i skuffen. - Jeg tror, at det handler om en forventningsafstemning, men også tilvending. Alle dem vi behandler med høreapparater har principielt et avanceret høretab. Der er lyden skruet ned, men man har også nedsat evne til at skille ordene ad. Et høreapparat er et hjælpemiddel, og det giver dem ikke normal hørelse. Hvis de tror, at de pludseligt kan deltage i store forsamlinger med musik, så vil det fortsat være et problem, fordi skelneevnen i støjende omgivelser er nedsat. Og det kan høreapparatet ikke hjælpe det store med, siger den ledende overlæge, som bliver bakket op af Knud Erik Outzen, ledende overlæge på Sygehus Lillebælt. - Det er svært at sige nej til noget, man ikke har prøvet. Når personen forventer, at man får en normal hørelse, så bliver man skuffet, siger Knud Erik Outzen.

Sagen kort JydskeVestkysten skrev mandag den 8. januar, at borgere i Region Syddanmark kan vente op til to år på at få et høreapparat. Gennemsnitstiden er 88 uger på tværs af de fire store sygehuse. I marts 2017 var ventetiden 83 uger. Det mødte stor kritik fra Høreforeningen, men også Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kaldte situationen uacceptabel, og ville holde regionerne op på deres ansvar. På Fyn er ventetiden 124 uger, i trekantsområdet 123 uger, mens Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland har ventetider på omkring et år.

Manglende viden Ifølge Høreforeningen er de såkaldte skuffeapparater stærkt uhensigtsmæssige både for den enkelte, men også for samfundet. - Det er særligt et problem for den enkelte, der jo har brug for et høreapparat på grund af nedsat hørelse, men også for samfundet der har brugt ressourcer på en behandling, som ikke har hjulpet den enkelte borger. Det kan hverken borgeren eller systemet være tilfreds med, fortæller Majbritt Garbul Tobberup, landsformand i Høreforeningen. Derfor mener hun, at systemet kan forbedres på to områder. - Brugerne skal have den fornødne viden om hvilke forventninger, man kan have til et høreapparat, og at det kræver tilvænning at bruge dem. Derudover er et rigtigt tilpasset høreapparat en forudsætning for at høreapparatbehandlingen er en succes. Der mangler brugerne kendskab til, at det ofte er nødvendigt med flere efter-justeringer, siger landsformanden.