Syd- og sønderjyske togpassagerer bøvler med forsinkede tog. DSB ærgrer sig over, at det ikke kan aflevere passagererne til tiden, men sender aben videre til Banedanmark. Banedanmark erkender dets ansvar.

Tog: Hver fjerde syd- og sønderjyske togpassager ankommer ikke til tiden.

Det viser en gennemgang af DSB's egne tal foretaget af JydskeVestkysten. På strækningerne Kolding-Esbjerg og Kolding-Sønderborg/Padborg er passagererne i gennemsnit over de seneste 12 måneder ankommet til tiden tre ud af fire af gangene.

Det lever ikke op til de tal, DSB har aftalt med Transportministeriet. DSB skal sørge for, at passagererne 82,9 procent af tiden kommer højest tre minutter for sent.

Ikke én gang i løbet af de seneste 12 måneder har DSB på strækningen Kolding-Sønderborg/Padborg nået målet, mens det kun halvdelen af gangene på strækningen mellem Kolding og Esbjerg har nået tallet.

- Det er klart under mål. Derfor er vi også rigtig kede af det. Vi vil først og fremmest have, at kunderne kommer frem til tiden, altså at togene kommer til den tid, vi har fortalt. Og når det ikke sker, svigter vi på det, der betyder mest for kunderne, siger informationschef hos DSB, Tony Bispeskov.

Særligt denne sommer har det været slemt på de to strækninger. I juni, juli og august ankom passagererne ikke til tiden mellem Esbjerg og Kolding på hver tredje togtur. I samme periode ankom passagererne ikke til tiden på strækningen mellem Kolding og Sønderborg/Padborg på hver anden tur.

I juni måtte DSB erkende, at problemerne ved Lunderskov havde stor betydning. På strækningen mellem Kolding og Esbjerg ankom kun 63,1 procent af passagererne til tiden.

"Det defekte køreledningsanlæg på strækningen mellem Kolding og Esbjerg er den altoverskyggende årsag til de mange forsinkelser og aflysninger i maj," sagde Tony Bispeskov dengang i en pressemeddelelse