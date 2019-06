Knap hver anden husstand i Syd- og Sønderjylland siger nej tak til reklamer og ugeaviser på papir. Andelen har ligget nogenlunde stabilt over de seneste år. Forbrugerekspert forudser dog, at behovet for trykte reklamer vil falde.

Det er dog kun lidt mere end hver femte husstand, der slet ikke modtager nogen former for trykte reklamer. Ordningen "NejTak+" blev nemlig introduceret i 2014, hvor husstanden selv kan vælge, hvilke slags reklamer den vil modtage, og det gør cirka halvdelen af dem, der siger nej tak til reklamer og ugeaviser brug af.

Tilbud: Hakket oksekød til 20 kroner, en bakke æg til 15 kroner eller kaffe til 30 kroner. De husstandsomdelte reklamer flyder over med tilbud på alt lige fra dagligvarer, til maling og havestole, når de bliver lagt i postkassen en eller to gange om ugen.

JydskeVestkysten har bedt FK Distribution om tal for firmaets forskellige nej tak-ordninger, og FK Distribution har trukket tallene ud for postnumre i de ti kommuner i JV-land.Husstande med nej tak til reklamer og ugeaviserHusstande med NejTak+

- Når disse apps bliver mere avancerede, og de gennem AI (kunstig intelligens, red.) lærer den enkelte forbruger at kende, må det forventes, at de trykte reklamer vil blive mindre attraktive. Det oplevede behov for trykte reklamer vil yderligere komme under pres og afviklingstempoet sættes op, når apps bliver endnu mere bekvemme, da adgangen altid er i lommen, siger han.

Det kan blandt andet ske igennem apps på mobiltelefoner, som Ole Storm Jørgensen vurderer, at flere og flere bruger til at søge efter tilbud, og de apps vil med tiden vippe de trykte reklamer ud over afgrunden.

CO2-aftryk er under en procent

Ifølge DTU Miljø modtager en almindelig husstand i gennemsnit 60 kilo reklamer om året, og der vil være 140 kilo CO2 at spare årligt per husstand, hvis husstanden sagde nej tak til at modtage reklamer.

Ole Storm Jørgensen vurderer dog, at det i det store billede ikke har den store betydning, om folk modtager trykte reklamer eller ej. I et regnestykke med udgangspunkt i, at der bor omkring 2,2 personer per husstand, og at hver dansker skaber 9000 kilo CO2 om året, svarer de 140 kilo CO2 fra trykte reklamer nemlig til under en procent af husstandens samlede CO2-aftryk.

- Husstandsomdelte reklamers CO2-aftryk per husstand i cirka 15 år svarer eksempelvis til en tur til New York, eller hvis du reducerer dit madspild med fem procentpoint, eller du kører 1000 kilometer mindre om året. Omvendt er det også en uproblematisk måde at spare på sit CO2-aftryk, siger Ole Storm Jørgensen.