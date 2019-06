Stemmeprocenten blandt efterkommere af ikke-vestlige indvandrere ved folketingsvalget i 2015 var 53,4 procent. Selvom tallet er lavere end for indvandrere og etniske danskere, betyder det ifølge integrationsekspert ikke, at efterkommerne har vendt demokratiet ryggen.

- Det er et utroligt komplekst spørgsmål, der har været med til at skabe flere myter om efterkommere, men der findes ikke et hurtigt og nemt svar. Der er dog noget, der indikerer, at forældrenes rolle har betydning for, om man stemmer, ligesom at politikernes retorik har betydning for, om man føler sig inkluderet i demokratiet, siger hun.

Ved det seneste folketingsvalg i 2015 var det 53,4 procent af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere med dansk statsborgerskab, der benyttede sig af sin stemmeret. Tallet for indvandrere med ikke-vestlig baggrund var 66,1 procent, mens valgdeltagelsen lå på 87 procent for etniske danskere.

Valg: Selvom efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er vokset op i Danmark og har gået i dansk skole, så er valgdeltagelsen markant lavere end for både indvandrere og etniske danskere. Det viser en rapport om valgdeltagelsen i 2015 fra Københavns Universitet. En del af forklaringen er, at efterkommerne er yngre, og unge mennesker har en tendens til at stemme i mindre grad end resten af befolkningen, men der er stadig et stort gab op til de andre befolkningsgrupper, fremgår det af rapporten.

- Folk med minoritetsbaggrund er mere tilbøjelige til at støtte foreninger økonomisk og skrive under på underskriftindsamlinger, end etniske danskere er. Så de er ikke politisk passive, men der er nok en opfattelse af, at politikerne ikke er "mine" politikere, siger hun.

Kristina Bakkær Simonsen peger derudover på, at undersøgelser viser, at unge med minoritetsbaggrund deltager mere aktivt i alternative politiske aktiviteter end majoritetsbefolkningen.

- Integrationsministeriets egen medborgerskabsundersøgelse viser, at der er meget stor tilslutning til demokratiske principper hos efterkommere. Værdier som politisk tolerance og støtte til ytringsfriheden ligger faktisk for efterkommeres vedkommende et niveau over majoritetsbefolkningen i Danmark, siger hun.

Vigtige lokalsamfund

Et af de steder, hvor det er vigtigt at sætte ind for at øge valgdeltagelsen hos efterkommere, er ifølge Kristina Bakkær Simonsen ude i lokalsamfundene.

- Det er vigtigt, at man ude i lokalsamfundene lærer efterkommere, at det er fedt at være med i demokratiet, og at det er vigtigt at komme ned at stemme, siger hun.

Et sådant eksempel er Somalisk Forening i Esbjerg, hvor man den seneste tid flittigt har diskuteret valgkampen, ligesom man har haft besøg af politikere.

- Vi har snakket meget om politik. De vigtigste temaer for de unge er uddannelsesområdet og SU. Typisk snakker vi om, hvad der er sket i valgkampen, og så er det op til den enkelte at vurdere, hvad personen vil stemme på, siger Ali Macow, der er formand for Somalisk Forening i Esbjerg.